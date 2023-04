VV Haren neemt stelling tegen misbruik van het woord ‘kanker’ in de sport

Door: Redactie

Op zaterdag 22 april zijn alle teams van VV Haren in het nieuw gestoken. Van kabouter (jeugd vanaf 4 jaar) tot veteraan, iedereen voetbalt in een nieuw ontworpen tenue met een badge van KWF op de mouw van het shirt. Tjarda van Dam, secretaris van de club: “Wij hopen hiermee bewustwording te creëren en het gebruik van kanker als scheldwoord daarmee te verminderen.”

Van Dam gaat verder: “Kanker treft (bijna) iedereen, dat is de reden dat het bestuur heeft gekozen om de badge op het shirt te plaatsen. Bijna iedereen heeft in zijn persoonlijke omgeving op een of andere manier wel te maken met deze ziekte, met iemand die kanker heeft, het heeft overwonnen of hier aan overleden is en het is dan ook schokkend dat velen dit woord nog steeds misbruiken als scheldwoord in dagelijks taalgebruik, ook op het voetbalveld”.

Volgens het KWF wordt het woord ‘kanker’ bijvoorbeeld zestien keer per uur gebruikt in reacties op YouTube.

Voor iedere badge op de mouw schenkt VV Haren een bedrag aan het KWF. In de kantine blijven voorlopig ook uitingen van het KWF hangen en er staat een speciale donatiebox.

Voorzitter Marcel Engelsman sprak tijdens de presentatie de volgende woorden:

“Welkom allemaal tijdens de uitreiking van onze nieuwe sportkleding en in het bijzonder onze sponsoren die het mede mogelijk hebben gemaakt om ons weer helemaal te voorzien van deze mooie clubkleding. Welkom: Emmie Huiskes en familie van Stichting Kinderopvang Haren. Welkom: Ronnie Poelstra van Polytec Nederland. Met veel plezier en succes hebben we in onze huidige sportkleding gespeeld. Maar het werd tijd om de bestaande kleding te vervangen voor nieuwe. Stichting Kinderopvang Haren is bereid gevonden om zicht tot 2027 als sponsor voor onze jeugdteams tot en met JO13 te verbinden. Onze JO17 gaat spelen met het Ronald Mc Donaldhuis Groningen op de borst en Polytec Nederland op de rug. Alle teams gaan spelen met het KWF logo op de mouw.

Wij zijn ontzettend vereerd dat we een logo van het KWF op onze wedstrijdshirt mogen dragen en dat dit ook kan bijdragen aan een stukje bewustwording bij onze jeugd en de jeugd van onze tegenstanders. Dit past goed bij de normen en waarden binnen onze schitterende vereniging VV Haren.”