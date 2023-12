Waar de opmars van Lego begon? In Haren.

Door: Redactie

In de jaren 50 werd de kiem gelegd voor het beroemdste speelgoed aller tijden: Lego. De Deense ondernemer (Christiansen) kreeg tijdens een reis de tip dat de kinderwereld zat te wachten op ‘systeemspeelgoed’, dat je eindeloos kunt uitbreiden. Hij bedacht blokjes die je in elkaar kon zetten en boekte zijn eerste succes in eigen land. Over Lego in Nederland is een leuk boek verschenen, geschreven door Klaas Sportel (72). Wist u dat Lego het land veroverde vanuit Haren?

Naar Haren

De geschiedenis in het kort. In 1953 kreeg de Groningse ondernemer Koert Lameris lucht van Lego en zag mogelijkheden. Hij runde in de stad een plastic spuitgieterij en mocht van Lego Denemarken weliswaar de blokjes gaan verkopen, maar de productie bleef in Kopenhagen. Lego sloeg mondjesmaat aan in Nederland en er waren wel wat aanloopproblemen, doordat de blokjes nog niet kleurvast waren en vaak niet goed klikten. Desalniettemin huurde men een ruimte aan de Middelhorsterweg in Haren (1958) waar NV ISI Speldenfabriek en de afdeling Lego werden gevestigd. Vanaf dat moment veroverde Lego het hele land en kon in 1960 Lego Nederland worden opgericht, gevestigd in Haren. Wekelijks zag je vrachtwagens vol met Lego het dorp in- en uitrijden. Per post kwamen bestellingen binnen, gericht aan ‘Lego in Haren’.



Klaas Sportel bij het adres waar Lego Nederland is begonnen.

Lees het hele artikel in Haren de Krant van december. Deze wordt verspreid tussen 19-31 december. U kunt een exemplaar afhalen (vanaf 19 december) bij TinQ, Kerklaan 37, Haren.