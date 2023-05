Wanneer wordt de driekleur weer in ere hersteld?

Door: Redactie

Het omkeren van vlaggen om solidariteit te betuigen aan boeren was een groot succes, maar lijkt nu te zijn verworden tot een slepende gewoonte. Wie nu nog vlaggen op de kop heeft hangen laat zien dat men is ‘vergeten’ de driekleur weer op te bergen of men laat zien dat men nog steeds vol gevoelens van verzet is tegen regeringsbeleid. Ook zijn er mensen die zich inmiddels storen aan deze miskenning van de nationale vlag.

Op weg naar 4 en 5 mei is door burgemeesters en door (oud-)militairen het verzoek gedaan aan actievoerders om de vlag weer om te draaien of weg te halen. Daaraan is gehoor gegeven, maar lang niet door iedereen. Ook in Haren wapperen nog vlaggen blauw-wit-rood. Vergeten weg te halen of een beetje provocerend laten hangen? Een lezer stuurde ons deze foto met de vraag of wij er op onze homepage eens aandacht aan wilden besteden.

De opiniepeiling op deze website gaat ook over vlagvertoon.