Waterballet in Haren

Door: Redactie

Zaterdagmiddag rond 14.30 uur regende het in Haren. Eerst gestaag, maar ineens nam de bui in hevigheid toe en accelereerde naar een wolkbreuk die zijn weerga niet kent. Om het maar even plat te zeggen: Haren verzoop bijna.

Gedurende een half uur hield het geweld aan. De Bradetunnel bij het station liep vol, een perron verzakte enigszins, wc-potten braakten de inhoud van riolen uit en sommige straten veranderden optisch in riviertjes. Het onheil was mild en vermakelijk, want heldhaftige fietsers reden met opgetrokken benen verder, automobilisten pasten hun snelheid aan en verwonderden zich over de waterschermen die zij veroorzaakten. Voor heel even was iedereen rond Oosterhaar, waar zich het epicentrum van de wolkbreuk leek te bevinden, eensgezind in zijn verbazing over dit natuurgeweld.

De redactie ontving veel meldingen, foto’s en filmpjes. Een willekeurige selectie treft u hieronder aan. Voor zover bekend hebben zich geen ongevallen voorgedaan door het water.

Oude Brinkweg foto  112 Groningen/Haren de Krant

Wilhelminalaan

Vondellaan

Anjerlaan

Bradetunnel (foto 112Groningen/Haren de Krant)