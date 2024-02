Wens van de gemeente: geen regenwater meer in het riool. Hoe dan?

Nieuws:

Wie had dat ooit gedacht? Particulieren die het regenwater van daken, goten en terrassen niet langer mogen laten weglopen in het riool. Verbazing alom in de gemeente Groningen toen de raad het plan met flinke meerderheid goedkeurde. ‘Zijn ze gek geworden’ of ‘is het zo slecht nog niet’? De meningen lopen nogal uiteen.

Een peiling op de website van deze krant leert dat van de 177 stemmers 68 mensen het een logisch plan vinden. De meesten vonden het dus geen goed plan. Wethouder Mirjam Wijnja (GL) laat zich niet van de wijs brengen. In de raad legde ze uit dat het rioolstelsel het vele (regen)water gewoon niet meer aankan. Door het regenwater van daken en goten in het vervolg buiten de rioolbuizen te houden kan dit probleem worden opgelost. Het gevolg is wel dat de bal dus feitelijk wordt neergelegd bij de burger. Die moet nu zelf gaan nadenken over een manier om water op zijn eigen perceel ‘te verwerken’, zodat de regenpijpen kunnen worden losgekoppeld van de riolering. We worden dus allemaal kleine ‘waterschapjes’ en dat is nieuw. De verordening gaat gelden voor percelen van 250 m2 of groter.

Er zit wel een bepaalde logica in dit plan, dat de komende jaren stapsgewijs zal worden uitgevoerd. Echter, veel mensen zullen zich nu afvragen: wat moet ik doen? Om die reden staat in Haren de Krant van 27 februari een uitgebreid artikel over manieren om zelf regenwater te verwerken. We gingen praten met Jan Ubels, eigenaar van hoveniersbedrijf Bartelds in Onnen. Hij somt de beste opties op, maar zegt er direct bij dat iedere goede hovenier mensen hierbij kan helpen.

