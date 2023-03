Werkzaamheden aan de A28 Groningen-Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Aanpak Ring Zuid gaat komend weekend en het weekend erna aan de slag op de westzijde van de A28, richting Haren. Ze gaan de weg hier de nieuwe, definitieve inrichting geven. De A28 is hiervoor dicht vanaf het Julianaplein tot afrit 39 (Groningen/Zuid).

Dit gebeurt in de weekenden, omdat de A28 op doordeweekse dagen open moet blijven. Het gaat om vrijdag 24 maart 22:00 uur tot maandag 27 maart 06:00 uur. En vrijdag 31 maart 22:00 uur tot maandag 3 april 06:00 uur. De A28-oprit van de Brailleweg richting Haren is ook dicht. Verkeer wordt omgeleid via Laan Corpus den Hoorn. Tijdens deze weekenden zijn er ook andere stremmingen.