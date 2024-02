Wie heeft een kamer over?

Nieuws:

Door: Redactie

Stichting Kamers met Aandacht is een non-profitorganisatie met als doel om jongeren tussen de 18 en 23 jaar, met een achtergrond in de (jeugd)zorg, te koppelen aan particulieren die een kamer over hebben. Iedereen kan een Kamer met Aandacht aanbieden en iedere woonruimte kan een Kamer met Aandacht worden. Zoals een zolderkamer bij een gezin, een kamer bij een alleenstaande of bij een ouder echtpaar. Waarbij de verhuurder een stukje extra aandacht biedt omdat deze jongeren helaas niet kunnen terug vallen op hun eigen netwerk. Deze jongeren hebben over het algemeen geen sociaal vangnet of missen nog wat praktische vaardigheden om helemaal zelfstandig te wonen.

De gemeente Groningen heeft zich aangesloten bij Kamers met Aandacht. “We zijn heel blij dat Groningen zich inzet voor kwetsbare jongeren, dat is hard nodig. Op dit moment zijn er in deze regio meerdere jongeren op zoek naar Kamer met Aandacht”, vertelt de nieuwe regiocoördinator Annelies Bondo van Kamers met Aandacht. Met veel enthousiasme is zij aan haar werk bij Kamers met Aandacht begonnen. “Ik vind het een prachtig concept waar niet alleen jongeren bij gebaat zijn, maar ook degenen die een kamer verhuren. Je bent echt van betekenis wanneer je een jongere in huis neemt en het is ook nog eens vaak heel gezellig. Daarbij is het een fijne bijverdienste voor een kamer die waarschijnlijk anders had leeg gestaan. Op deze manier draagt de verhuurder ook nog eens bij aan het volkshuisvesting probleem.”

Annelies heeft een achtergrond in de jeugdhulpverlening en kent de doelgroep dan ook goed. Annelies: “Er zijn zoveel jongeren die heel graag hun leven willen opbouwen maar weinig netwerkt hebben om op terug te vallen. Voor deze jongeren kan het huren van een Kamers met Aandacht écht het verschil betekenen om met een beetje steun in de rug daadwerkelijk hun leven op te kunnen bouwen”.

Ben je na het lezen van dit artikel enthousiast geraakt en wil je meer weten over Kamers met Aandacht? Meld je dan op de website, www.kamersmetaandacht.nl vrijblijvend aan voor een online informatiebijeenkomst op 5 maart 2024 of stuur een email naar annelies@kamersmetaandacht.nl.