Wie heeft zin in een krantenwijk Haren de Krant?

Nieuws:

Door: Redactie

Haren de Krant heeft met ingang van mei een leuke wijk vrij. Voor jongeren een leuke manier om wat bij te verdienen en voor ouderen een manier om fit te blijven. De krant wordt 1 x per maand verspreid. De vergoeding is gebaseerd op het aantal loopuren van de wijk.

We hebben een wijk in Oosterhaar met een kleine 2 uren looptijd vrij. Er kan worden bezorgd in vier dagen. We heeft interesse? Hieronder staat de wijk beschreven. Reageren kan via redactie@harendekrant.nl

Wijk: omgeving Laagveld, Cantersveen, Hemelrijk.