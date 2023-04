Wie wil maandelijks Haren de Krant bezorgen?

Nieuws:

Door: Redactie

Voor jong en oud is het bezorgen van Haren de Krant een gezonde manier van een zakcentje verdienen. De krant verschijnt iedere maand en de bezorger heeft vier dagen de tijd om om ze te bezorgen. Per uur is de verdienste ongeveer 7,- netto.

We hebben weer een wijk vrij met een looptijd van 2 uur. We zijn zeer geïnteresseerd in senioren die voor ons willen bezorgen, maar uiteraard zijn gemotiveerde jongeren ook van harte welkom.

Stuur een mail aan: redactie@harendekrant.nl (Hein Bloemink).