Wielerklassieker Haren-Haren trok 600 deelnemers; het was een succes

Door: Redactie

Zondag 3 juli 2022 vond de negende editie van Haren-Haren plaats. Meer dan 600 deelnemers fietsten vanaf Haren (Nederland) een afstand van 50 km, 105 km of 165 km; dwars door het unieke Hondsruggebied. De langste route ging naar Haren Ems in Duitsland en via Odoorn terug naar Haren. Marco Verhoef, meteoroloog bij het KNMI, luidde het startsignaal van de 165 km en reed deze daarna helemaal uit. Een ‘Feestje!’, oordeelde Marco over de negende editie Haren-Haren. Zijn weersverwachting bleek spot on, met een fikse bui aan het einde van de wielerklassieker.

Stichting Haren-Haren

Stichting Haren-Haren ontstond in 2012 tijdens een ‘niet-werkbijeenkomst’ met het idee om Nederlanders en Duitsers via de sport dichter bij elkaar brengen. De wielerklassieker van Haren naar Haren Ems verbindt deelnemers en laat hen ‘beleven wat we dagelijks zien’ op een plezierige sportieve manier. Dit jaar zou de tiende editie van Haren-Haren gereden worden, ware het niet dat door ‘Corona’ in 2020 geen Haren-Haren plaatsvond. De organisatie kijkt daarom enorm uit naar volgend jaar als de wielerklassieker op 2 juli 2023 zijn jubileum viert met de tiende editie van Haren-Haren.