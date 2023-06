Zomermarkt Haren baadde in de zon

Door: Redactie

Voor organisatoren van buitenevenementen is het altijd een gok: wordt het goed of slecht weer? Afgelopen zaterdag 3 juni waren de weergoden mild voor Ondernemend Haren en het Harense publiek. Onder zomerse omstandigheden werd de Zomermarkt gehouden in het centrum van het dorp.

Dit jaar was de Rijksstraatweg weer autovrij gemaakt en dat maakte het verschil met vorig jaar, toen de kramen verspreid door het dorp stonden. De reactie van het publiek was toen dat de echte marktsfeer ontbrak en dat was niet aan dovemansoren gezegd.

Van 10 tot 17 uur stonden tientallen kramen langs de Rijksstraatweg en was er ruim baan voor het wandelende publiek. Verrassend was nog wel dat een oude dame in een Fiat 500 niet van plan was om van haar route af te wijken en de afzetting kampje omzeilde en door het marktgebied reed. Stapvoets, dat dan weer wel. Er klonk muziek met een stevige beat uit de speakers, er was een draaimolen. Terrassen zaten goed vol en er waren koffiecorners.

Met de zomermarkt in deze vorm kon Haren ook wat dit betreft een punt zetten achter de pandemische beoperkingen.