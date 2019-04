De verbindingsman tussen Haren en Groningen

Door: Redactie

De voormalige gemeente Haren is nu onderdeel van de nieuwe gemeente Groningen. Bij veel Harenaars bestond de vrees dat zij door de fusie ‘op afstand’ gezet zouden worden van het Groningse gemeentebestuur. Philip Broeksma is namens GroenLinks wethouder in het linkse College. Naast zijn portefeuille Verkeer & Vervoer, Energietransitie, Digitale Innovatie & ICT is hij Dorpswethouder van de voormalige gemeente Haren. Portret van onze verbindingsman.



Laten we direct beginnen met een voorbeeld uit Broeksma’s prille praktijk als Dorpswethouder. Hij kreeg de melding dat er een probleem was met de vergunningverlening aan een groep buurtbewoners aan de Lageweg in Noordlaren. Al jaren organiseren ze een buurtlunch op straat en de gemeente Haren maakte dit altijd mogelijk: straat afgesloten, vergunning geregeld. De nieuwe gemeente Groningen moest de vergunning weigeren op formele gronden. Philip Broeksma: “Ik heb intern toen gezegd: ‘Het moet niet gekker worden. Als dit in Haren wél kon en bij ons niet…dan doen we iets fout!’ We hebben er toen nog eens naar gekeken en konden de vergunning daarna alsnog verstrekken. Overigens kun je het de ambtenaren niet kwalijk nemen dat ze de regels volgen.”

Brug

Broeksma vindt het een mooi voorbeeld van de manier waarop hij zijn rol zou willen invullen, maar wil ook wel realistisch blijven. “Iedere wethouder in ons College gaat namelijk over zijn eigen portefeuille, als Dorpswethouder ben ik bruggenbouwer. Ik wil Haren goed leren kennen en kan mijn collega’s adviseren. Maar zij zijn aan zet in hun eigen portefeuille.” Alles goed en wel, we mogen Philip Broeksma best beschouwen als degene die het Harense perspectief in het Stadhuis van Groningen onder de aandacht kan brengen. Deze weken is hij (deels samen met zijn collega- wethouders) op tournee langs Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren. Hij ontmoet personen, verenigingen en bedrijven. Hij wil Haren ontdekken en ervaren.

Wie is hij?

Wat voor man is Philip Broeksma? In steekwoorden: onderwijsman, wiskunde, informatica. Voortgezet onderwijs en hoger onderwijs (Hanzehogeschool als docent en als manager van verschillende vakgroepen). Hij was in de afgelopen twee jaar bestuurder van Godgeleerdheid (de leukste faculteit van de RUG, zegt hij). Maatschappelijk betrokken: voorzitter geweest van de tennisclub in zijn toenmalige woonplaats Winsum en in 1994 voor GL de gemeenteraad ingestapt. Van 2010 tot 2014 was hij in die gemeente wethouder en introduceerde er het Diftar-systeem. “Het leuke aan zo’n kleine gemeente vond ik dat je heel breed bezig bent. Financiën, cultuur, milieu. Er waren elf dorpen, die ik allemaal kende. Het was een leuke baan. Het was overzichtelijk met een begroting van 28 miljoen. Daarvan moest ik 2 miljoen bezuinigen. Het was mijn uitdaging om de kwetsbare mensen daarbij te ontzien.” Met die laatste toevoeging raakt Broeksma een principekwestie.

Filosofie van deze politicus

Broeksma verklapt ons één van de kernwaarden in zijn denken: “Het is geen verdienste waar je wieg heeft gestaan. En toch is het van invloed op de kansen die je krijgt om iets van je leven te maken. Of je gezond blijft of niet, het kan allemaal worden herleid naar je afkomst. Ik vind het onuitstaanbaar dat het uitmaakt in welk milieu je bent geboren. Het is onze taak om die verschillen weg te werken. Ieder mens moet kunnen worden wie hij wil.” Voor Philip Broeksma zijn dit belangrijke woorden: mens en maatschappij; groen en links; duurzaamheid en solidariteit. Denken aan de generaties na ons. Dát is dus zo ongeveer het geestelijke DNA van deze Harense Dorpswethouder.

Gedachtegoed vertalen

Zijn gedachtegoed is nobel. Maar als we afdalen naar het Stadhuis: hoe kan Broeksma deze levensvisie vertalen naar beleid? We zoeken een symbool en hij kan zich vinden in de beeldspraak van een mengpaneel. Sommige mensen beginnen hun leven met een ‘schuifje’ laag, anderen beginnen hoog. Als politiek mag je aan die schuifjes komen door het nemen van beslissingen. De lage schuifjes hebben zijn speciale aandacht, de hoge redden zich wel en mogen best wat omlaag. Als het aan Broeksma ligt is de politiek pas geslaagd als ieder mens zich kan ontwikkelen tot wie hij wil zijn en zelf de regie daarover heeft: oftewel zelf aan de schuifjes kan zitten

En nu: kaarten op tafel over parkeerbeleid

Het wordt tijd om Broeksma ook te ondervragen op een concreet ‘Harens thema’: parkeerbeleid. Meer specifiek: gaat hij Haren eindelijk verlossen van het betaald parkeren? Ondernemers smeken erom. De politiek was in 2018 bijna zover, maar werd door de provincie teruggefloten. Over parkeerbeleid zegt Broeksma: “Ik vind het niet principieel nodig dat in de hele gemeente Groningen hetzelfde parkeerbeleid geldt. Dus Haren mag afwijken van Helpman of andere wijken. Uitgangspunt van het beleid staat in ons coalitieakkoord: ‘het herwinnen van de openbare ruimte op auto’s’. Dat vinden we beter voor leefbaarheid en milieu. We willen het stimuleren om op de fiets naar de winkels te komen.” Deze visie is slecht nieuws voor Haren. Want het is ondenkbaar dat deze Dorpswethouder vanuit die visie het betaald parkeren weer gaat afschaffen. Winkeliers willen het de klanten juist zo gemakkelijk mogelijk maken om (met fiets of auto) naar het dorp te komen en eisen ‘gratis parkeren’. Philip Broeksma wil niet op de beslissingen vooruitlopen:‘we gaan een zorgvuldige afweging maken, en daar nemen we ook de tijd voor.”.