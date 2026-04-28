Aanvullende column Emile Koopmans (architect) uit Haren (april 2026)

Door: Redactie

Ga wél naar Groningen!

Toen ik vorige week het tegendeel beweerde (Ga NIET naar Groningen), kwamen er nogal wat boze reacties op de site van Haren de Krant en op LinkedIn. Er gaat immers toch niets boven Groningen? Natuurlijk vind ik dat ook, maar de satire ontging sommige lezers vermoedelijk. Een waarschuwing tegen vallende tegels van viaducten is inderdaad overdreven; de kans dat ze u treffen is klein, maar het kán wel. Bij veel hoge gebouwen in Groningen staan daarom hekken om u te beschermen tegen loslatende en vallende onderdelen. Niet bij de viaducten. Stel dat er iemand getroffen wordt, wie z’n schuld is het dan?

Tussen de reacties was er ook boosheid op de aannemer van het Alfa college. Die had volgens een lezer een blunder gemaakt, waardoor er tegels naar beneden kwamen. Maar is de aannemer wel schuldig? Is de verkeerde lijm voorgeschreven? Of lag het aan de ruwheid van de ondergrond? Of aan de te gladde tegels zelf? Of mochten ze alleen worden aangebracht bij droog en zonnig weer? Maar de opdrachtgever had een deadline gesteld. Er kon niet worden gewacht op ander weer. In de bouwvergadering was besloten toch door te gaan. Helaas stond er niks in het bouwverslag. Wie is er dan schuldig? Kortom, het kan werkelijk overal aan liggen. U begrijpt: achteraf is het makkelijk praten. Iedereen wijst naar elkaar en de verzekering wil niet of te weinig betalen. Wie draait er dan voor op? Om zomaar de aannemer de schuld te geven gaat mij te snel.

Het Alfa college krijgt nu een nieuwe wonderschone gevel. Het gebouw verandert als een blad aan een boom. Tegen de resterende tegels komen panelen glimmend blik. Ze worden geklikt op verticale profielen. De profielen worden op de gevel vastgeschroefd. Hoeveel schroefjes? Roestvrij? En hoe lang zijn de schroefjes? En zijn de profielen dan sterk genoeg om de zware panelen op hun plaats te houden? Ook bij storm? Als er wat mis gaat, wie neemt dan de verantwoordelijkheid voor al deze beslissingen? En staat dat ergens vast? Kijk, het is allemaal niet zo simpel. Als we alles van te voren willen weten, wordt er nooit meer in Groningen gebouwd. Dus mag u voorlopig gerust wél naar Groningen gaan.