Column van de natuurwaarnemer – november 2025

Oogstrelende Nonnetjes

Door Johannes Ruben

Natuurwaarnemer vanaf balkon Erasmusheem Haren

Het zijn niet de ‘witte nonnen’ van het voormalige middeleeuwse klooster Yesse bij Haren die baden in Haren-plas Wolddeelen. Want de plas ontstond pas veel later in de 19de eeuw door turfafgraving. We hebben het nu over watervogels genaamd ‘nonnetjes’. Vooral het mannetje met zijn spierwit verenkleed en zwarte aftekening is oogstrelend. Het vrouwtje is bruingrijs met witte keel en een kastanjebruine voorhoofd. Deze in Nederland overwinterende vrij schaarse korte afstandstrekkers zijn afkomstig uit het noorden van Rusland, Siberië en Finland. Waar ze voorkomen in heldere visrijke zoetwatermeren, plassen en bij bossen waar ze broeden. Vooral in de wintermaanden zijn ze in grote getale aanwezig in het IJsselmeer en Markermeer waar ze spiering vangen. Ook in Haren-plas Wolddeelen, waar de waterkwaliteit en voedselaanbod van kleine visjes gunstig is zijn ze jaarlijks te vinden. In het voorjaar trekken ze weer naar hun noordelijke gebieden om er te broeden. Ze maken hun nesten in boomholtes van bij voorkeur zwarte spechten. Ook de brilduiker doet dat en beide vogelsoorten vechten in hun habitat om de broedplaats, waarbij het nonnetje het dominantst is. De vrouwtjes deinzen er niet voor terug om haar eieren bovenop de eieren van brilduikers te leggen. De brilduiker is een uiterst schaarse broedvogel in Nederland. Deze soort heb ik in Haren-plas Wolddeelen maar drie van gezien. Dit in tegenstelling tot de nonnetjes waarvan ik er van 2018 tot heden) in totaal 410 zag. Het nonnetje is de kleinste zaagbek en ook ter plaatse is de grote zaagbek te zien en alle drie soorten zijn duikeenden.