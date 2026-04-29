Extra column: Natuurwaarnemer Johannes Ruben (balkon Erasmusheem) april 2026: De sneeuwgans is in Haren

Door: Redactie

De Arctische Koningsgast

Ik werd op Koningsdag verrast door de verschijning van een zeldzame sneeuwgans (Anser caerulescens). De vogel hield zich op in het gezelschap van een grauwe gans bij de plas Wolddeelen in Haren. Deze witte, Arctische schoonheid viel direct op door zijn kenmerkende zwarte vleugelpunten en een roze snavel met een zwarte snijrand (ook wel de ‘grijns’ genoemd). Vooral tijdens de vlucht vormden de diepzwarte slagpennen een prachtig contrast met het sneeuwwitte verenkleed.

Sneeuwganzen broeden in grote aantallen op de toendra’s van Noord-Amerika en Noordoost-Siberië. Tijdens de najaarstrek vliegen ze sporadisch mee met grote groepen kolganzen of brandganzen, maar ook vroeg in het voorjaar worden ze in Nederland waargenomen. Hierbij wordt altijd een kritisch onderscheid gemaakt tussen echte, wilde dwaalgasten en vogels die ontsnapt zijn uit gevangenschap.

Hoewel de wereldwijde populatie van de sneeuwgans stabiel blijft, is een waarneming in Nederland nog altijd een bijzondere bezienswaardigheid. Het is dan ook de vraag of mijn waarneming van vandaag gevalideerd zal worden op Waarneming.nl. Overigens lijkt het erop dat het om een paartje gaat. Wereldwijd komen tussen de verschillende ganzensoorten hybriden voor, maar een kruising tussen een grauwe gans en een sneeuwgans is uiterst zeldzaam.

Update 27 april 15.48 uur: Hier een mooiere foto van de sneeuwgans, die voor de tweede keer vandaag kwam aanvliegen: nu tussen een honderdtal grauwe ganzen.