Gastcolumn door Cees Bosman, Haren (november 2025)

Dit is de laatste van vier gastcolumns door Cees Bosman.

Coach

Na de tweede hockeytraining kwam mijn jongste dochter destijds enthousiast thuis met de mededeling: “Papa, je kan coach worden, ze zoeken nog een coach voor ons hockeyteam.” Ondanks het feit dat ik als fervent voetballer de kakkerssport hockey nauwelijks kende, hoefde ik niet lang na te denken. Want “hoe mooi kan het zijn?” om jonge kinderen tijdens hun sport te begeleiden? De hockeysport bleek een fantastische teamsport te zijn. Niet alleen wordt het hele gezin erbij betrokken, maar men gaat ook respectvol met elkaar om. Het gezag van de scheidsrechter wordt nooit betwist, er staan geen stompzinnig brullende ouders langs de lijn en na afloop van de wedstrijd wordt er gezellig en gezamenlijk wat gedronken. Het begrip coach komt uit de sportwereld, is daar algemeen aanvaard en is niets meer dan een begeleider. Niets ingewikkelds of belangrijks aan. Vrijwel iedereen die zichzelf op een voetstuk wil plaatsen noemt zich tegenwoordig coach met als toevoeging hun activiteit daarachter. Het is mij opgevallen dat het vaak vrouwen zijn die hun hobby- of beroepsmatige activiteiten een chiquer aanzien willen geven en zich coach noemen. Vaak niet officieel erkende beroepen die er door de toevoeging van het woordje coach professioneel moeten uitzien. Dat is niet vrouwonvriendelijk bedoeld, maar let er maar eens op. Het was kortstondig mode dat een zelfbedacht specialisme werd opgeleukt door er “fluisteraar”. Aan toe te voegen. Zo had je b.v. de hondenfluisteraar, bomenfluisteraar en kinderfluisteraar. De laatste is niet iemand die kinderen op zachte toon voorleest, maar iemand die kinderen probeert te begrijpen en helpt hun problemen en frustraties op te lossen, waar dat vroeger de ouders waren maar die daar tegenwoordig geen tijd meer voor (willen) hebben. In mijn ogen zijn de meer of minder professionele coaches over het algemeen mensen die met hun hobby en zelfbenoemde deskundigheid argeloze en onzekere mensen geld uit hun zak proberen te kloppen. Ook leidt het tot verwarring want wat is een afvalcoach? Iemand die je adviseert hoe je afval moet opruimen of is het iemand die je helpt om je overtollige kilo’s kwijt te raken, daarbij geassisteerd door een bewegingscoach? Of een slaapcoach, iemand die je adviseert bij de keuze van bed en matras of iemand die lekker naast je in je bed komt liggen? En wat doet een leefstijlcoach? Leidt deze coachgekte tot een menucoach (ober), sexcoach( prostitué), wijncoach (sommelier), winkelcoach (vakkenvuller) en tuincoach (vroeger tuinman nu hovenier)? Waar stopt de coachgekte? Tot slot: Als zelfbenoemde Bladcoach heb ik voor u nog een advies. Gebruik geen bladblazer; die dingen maken een afschuwelijke herrie, gebruiken energie en zijn voor de bodem zeer milieuonvriendelijk. Ze blazen alle aan de oppervlakte levende insecten weg en verstoren zo de biodiversiteit. Gebruik gewoon een bladhark. Goed om in alle rust wat beweging te krijgen en misschien wel “zen” te worden.

Cees Bosman – November 2025 – cornelisbosman@hetnet.nl