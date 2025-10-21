Advertentie: Enquête over de toekomst van de Hortus en Biotoop

Door: Sales

Sinds 1 januari 2023 is de gemeente Groningen eigenaar van de Hortus, de Biotoop en de parkeerplaats daar tegenover.

Binnenkort gaat het college met de gemeenteraad in gesprek over de toekomst van de Hortus en de Biotoop. De gebouwen en de tuin vragen op termijn om onderhoud en vernieuwing, de Biotoop is zelfs grotendeels afgeschreven. Daarom is dit hét moment om samen te bepalen hoe we deze unieke omgeving toekomstbestendig kunnen maken. Het gaat hierbij om een terrein van in totaal 15 hectare waarbij voor dit gehele gebied een samenhangend plan gemaakt wordt.

Voor de VVD is het belangrijk dat de plannen oog hebben voor de unieke botanische en culturele waarde van de Hortus, en dat wordt onderzocht of en op welke manier de huidige Biotoop hierin een plek kan krijgen. Daarnaast vinden wij het van belang dat de plannen uitgaan van een toekomstbestendig financieel model.

Wij denken aan een gezonde, duurzame toekomst met een groene, recreatieve hotspot. Als we reuring en rust op de juiste manier weten te combineren, kunnen we een toonaangevende trekpleister creëren. Een levendige plek waar we ook nieuwe woningen kunnen bouwen, passend bij de sfeer en schaal van Haren.

Wij horen graag van de lezers van Haren de Krant wat zij belangrijk vinden en wat hun wensen zijn.

Denk bijvoorbeeld aan:

-Behouden zoals het is, maar met een toekomstbestendig financieel model;

-Ontwikkelen tot een toeristische trekpleister (passend bij de schaal van Haren);

Toevoegen van een woonlandschap.

Misschien heeft u zelfs nog betere ideeën? Scan de QR-code of ga naar vvdenquete.nl en laat ons weten hoe u de toekomst van de Hortus en de Biotoop ziet! De resultaten van de enquête nemen wij mee in de gesprekken met het college en de gemeenteraad, zodat de stem van inwoners van Haren écht wordt gehoord.

Namens de VVD-fractie Groningen-Haren,

Ietje Jacobs-Setz, fractievoorzitter.

Wilt u de afbeelding in pdf zien? Klik hier:

Hortus en Biotoop