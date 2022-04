Algemeen informatief: Hypotheek verhogen voor een verbouwing of tweede woning 

Door: Redactie

Je lopende hypotheek verhogen kan in verschillende situaties het overwegen waard zijn. Zo kun je het budget wat vrijkomt bij het verhogen van de hypotheek gebruiken voor een verbouwing van je woning. Ook wanneer je de investering in een tweede huis binnen of rondom Haren overweegt, is het verhogen van de hypotheek op je eigen woning een interessante optie. Er zijn verschillende manieren waarop een hypotheek verhogen mogelijk is. Schakel een onafhankelijke hypotheekadviseur in, om je hierover te laten informeren. Het is voornamelijk van belang dat je de lasten van een hypotheek kunt blijven dragen. Dit betekent concreet dat de hypotheek na verhoging binnen je maximale hypotheek moet vallen.



Verschillende manieren om een hypotheek te verhogen

Er zijn drie manieren van elkaar te onderscheiden, wanneer je een hypotheek wilt verhogen. Onderscheid maakt men tussen het onderhands verhogen van de hypotheek, het afsluiten van een tweede hypotheek en het verhogen van de hypotheek gecombineerd met het oversluiten hiervan. Het is van een aantal factoren afhankelijk, welke manier van het verhogen van de hypotheek voor jou het meest interessant is. Het onderhands verhogen van een hypotheek bespaart je bijvoorbeeld notariskosten, daar je dit rechtstreeks met de hypotheekverstrekker regelt. Het onderhands verhogen van hypotheken is echter slechts mogelijk, wanneer de hypotheek hoger ingeschreven staat dan dat deze daadwerkelijk waard is.



Hypotheek verhogen en oversluiten financieel gunstig

In verschillende situaties is een hypotheek oversluiten interessant. Dit geldt bijvoorbeeld, wanneer je huidige hypotheek tegen een veel hogere rente afgesloten is, dan de huidige hypotheekrente. Het oversluiten van de hypotheek maakt dat je maandlasten dalen door de lagere rente. Let op, een hypotheek oversluiten is niet gratis. Er moet onder meer een renteboete betaald worden aan de huidige hypotheekverstrekker. Hypotheekadviseurs kunnen voor jou berekenen of het oversluiten van de lopende hypotheek interessant is.



Maak zelf een berekening van je maximale hypotheek

Online vind je verschillende tools, waarmee je kunt berekenen van je maximale hypotheek is. Op basis van deze berekening krijg je voor jezelf een eerste beeld van de mogelijkheden die je hebt, wanneer je een hypotheek verhogen overweegt. Neem de tijd voor het invullen van zo’n tool, om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen. Aan de uitkomst van zo’n tool kunnen geen rechten ontleend worden. Je hebt de hulp van een hypotheekadviseur nodig, om precies te berekenen wat je opties zijn bij het verhogen van de hypotheek.