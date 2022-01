Algemeen informatief: Is een tiny house geschikt als mantelzorgwoning in Haren?

Door: Redactie

Hoewel het niet verplicht is, worden er in Nederland toch heel veel vergunningen aangevraagd voor het plaatsen van mantelzorgwoningen. Dit gaat dan vaak om het verbouwen van een bestaande woonsituatie tot bijvoorbeeld een appartement met zorgfunctie. Ook in Haren zijn er inwoners die graag een mantelzorgwoning willen realiseren. Op dit ogenblik kan dat alleen als er al een indicatie voor zorg is afgegeven. Het is nog niet mogelijk om op een eventueel toekomstige situatie in te spelen.

Dit ondervonden Jan (69) en Tineke (73) Bos die op een een ruime kavel aan de Meerweg in Haren (nabij Friescheveen) wonen. Ze willen graag een tijdelijke houten mantelzorgwoning in hun achtertuin bouwen. Het vraagstuk ligt bij de politiek die gaat kijken wat er binnen de huidige wetgeving mogelijk is.

Natuurlijk zijn er veel oplossingen te bedenken om tot een goede zorgsituatie te komen. Een eigen woning met overwaarde kan ingeruild worden voor een gelijkvloers huis. Ook kun je levensloopbestendig bouwen. Zo bereid je je huis voor op de levensfases die nog gaan komen. Wie zijn huis in bijvoorbeeld het buitengebied van Haren wil verkopen, weet dat deze gemiddeld heel veel waard zijn. Uit data van Jumba.nl bleek dat de huizen hier in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld de hoogste waarde van de provincie Groningen hebben. Jumba is een online platform over de woningmarkt.

Je kunt ook je bestaande woning zo gaan inrichten of verbouwen dat je op de begane grond kunt leven. Je kunt dan meteen je interieur een update geven. Denk daarbij niet alleen aan hulpmiddelen maar ook aan nieuwe vloertegels in de woonkamer. Als je een bestaande woning levensloopbestendig wilt maken dan zal er ook een badkamer op de begane grond gerealiseerd moeten worden. Tegenwoordig kun je die helemaal naar eigen smaak ontwerpen en laten inrichten. Daarbij is wit en klinisch al lang niet meer van deze tijd. Je hebt wandtegels zonder blinkend glazuur. Zo geven wandtegels van natuursteen in een extra groot formaat intimiteit en sfeer in je badkamer.

Ga je toch voor een komplete unit in je achtertuin als mantelzorgwoning dan is duurzaam hout goed materiaal om dit te realiseren. Wie de ruimte heeft en van plan is om op korte termijn mantelzorg te gaan verlenen is dit een zeer werkzame en sociale optie. Beide partijen hebben door een apart staande unit toch genoeg privacy. Deze mantelzorgwoningen kunnen compleet ingericht worden geplaatst.

Wil je toch meer een eigen karakter aan de mantelzorgwoning geven dan is te denken aan een tiny house. Waarschijnlijk is hier wel een extra vergunning voor nodig en zal het niet in elke wijk mogelijk zijn. Het voordeel is dat je deze helemaal naar eigen wens en smaak kunt inrichten. Bijvoorbeeld met veel hout of met mooi keramisch parket. Dit heeft de uitstraling van gewoon parket maar is zeer duurzaam en makkelijk in onderhoud.

Bouwen

Al voor zo’n 25.000 euro kun je al zo’n klein huisje bouwen. Vanwege de woningnood is deze woonvorm enorm populair. Dat bleek ook uit het enorm grote aantal aanmeldingen die binnenkwamen bij het RTL4 programma Tiny House Battle. Mensen smeekten om mee te mogen doen omdat ze bijvoorbeeld mantelzorg aan hun moeder willen verlenen.