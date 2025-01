Nieuws:

Door: Redactie

Op 17 januari is er een inloopavond over autodelen met presentaties, vragen, uitproberen.

Van 19-21 uur in ’t Clockhuys in Haren. Organisatoren zijn Burgerinitiatief Elektrische Deelauto Haren & Wheelshare. Opgeven (niet verplicht) via https://lnkd.in/eNaCJWtE of deelmobiliteit@duurzaamharen.nl.