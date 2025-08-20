Fondsenwervers succesvol voor Mytylschool Prins Johan Friso

Nieuws:

Door: Redactie

Sinds haar oprichting in 1992 heeft de stichting Fondsenwerving met de recente aankoop van een nieuwe rolstoelbus (€ 120.000,-) in totaal een bedrag van anderhalf miljoen bereikt.

In Haren is sinds 1983 de Mytylschool “Prins Johan Friso” gevestigd. Het is een openbare school voor Speciaal Onderwijs voor motorisch en meervoudig gehandicapte jongeren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. In Haren bezoeken 200 leerlingen de school. De Prins Johan Frisoschool geeft aangepast onderwijs waardoor de leerlingen een eerlijke kans krijgen om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Het onderwijs richt zich op de cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Naast de onderwijsgevenden faciliteren ondersteunende disciplines zoals fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, verpleegkundigen en klasse assistenten het leerproces. Er is een nauwe samenwerking met het centrum voor revalidatie UMCG/Beatrixoord.

Waarom extra geld nodig?

Voor veel speciale activiteiten en voorzieningen ontbreken de middelen binnen het beschikbare budget. Hierdoor wordt de school beperkt in haar mogelijkheden. Juist in deze vorm van onderwijs ligt de nadruk op individuele ontplooiing en ontwikkeling, die vraagt om aanpassing de leer- en werkomgeving. In maart 1992 is de Stichting Steunfonds Mytylschool opgericht met als doel het verlenen van immateriële steun voor activiteiten en voorzieningen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontplooiing en vergroten van de belevingswereld van de leerlingen. De drie bestuurleden van het eerste uur zijn onbezoldigde vrijwilligers. Het bestuur stelt, na overleg met de school een lijst op met gewenste voorzieningen. Daarna wordt gestart met fondsenwerving en activiteiten, die de school in staat stelt om de wensen te vervullen.

Rolstoelbus

Dit jaar is er een wens om de 12 jaar oude rolstoelbus te vervangen. Mede met het oog op scherpere milieueisen voor diesel in de komende jaren. De nieuwe bus voldoet aan deze eisen en valt niet onder de emissieloze zones in de stad. De kosten van de bus met plaats voor vijf rolstoelen bedragen € 120.000,–. De ombouw van de bus maakt de aanschaf extra duur.

En meer

Vanaf 1992 zijn met financiële steun van fondsen en instellingen en door acties allerlei voorzieningen aangeschaft, zoals bijvoorbeeld muziekinstrumenten, spelmateriaal, tilliften, meerdere snoezelruimtes, een keramiekoven, laptops, waterbedden, een nieuw schoolplein, digiborden, I pads, sportrolstoelen, aangepaste fietsen en drie keer eerder een rolstoelbus.

Het bestuur steunfonds bestaat uit drs. Gerard Woudsma, voorzitter en fondsenwerver, Hilco Ketelaar, penningmeester en Pieter Egbert Frans Bulthuis, secretaris en oud-directeur.