Bakkerij Haafs: groeibriljant van Haren

Door: Redactie

Regionaal nieuws: Bakkerij Haafs opent in 2024 haar zesde filiaal. Het gaat goed met dit Harense bedrijf dat bijna 30 jaar bestaat. Ondanks energie- en graancrisis en kleerscheuren na een zakelijk dieptepunt in 2011 lopen de winkels nu als een trein. Wat is ‘het recept’ van dat succes? Wilfred: “Luisteren naar wijze mensen en lessen trekken uit ellende.”



Het begin

Skivakantie 1994. “Wat doe jij voor werk”, vroeg het meisje. “Och, ik ben maar gewoon bakker”, antwoordde Wilfred Haafs uit Didam. Zij: “Wat toevallig. Ik ben dochter van een banketbakker.” Dat meisje was Petra den Otter en nog dat jaar zouden zij hun liefdesband bezegelen met de opening van een eigen bakkerswinkel aan het Raadhuisplein in Haren. Dat was hun oerknal.

Opleiden

In Haren de Krant van 1995 noemde Haafs zichzelf een ‘vakidioot’ en in combinatie met het ‘winkelinzicht’ van zijn vrouw Petra wist hij van de zaak een succes te maken. Hij zegt nu: “De winkel aan het Raadhuisplein zien we nog steeds als de bron. Telkens als we een nieuwe zaak openden, ging daar personeel werken dat in Haren was opgeleid. Onze eerste winkel is nog steeds de norm.” Inmiddels worden de meeste producten gebakken in de centrale bakkerij Oude Middelhorst. Wilfred draait zelf nog twee nachten per week.

Geleerd van problemen

Wat is de achtergrond van het huidige succes? Als we daarnaar vragen zijn ze heel direct. Wilfred: “Ik ben nog steeds vakidioot. En we hebben in de loop der jaren goed geluisterd naar mensen met wijze raad. Verder hebben we geleerd van onze ervaringen als ondernemer en die waren lang niet altijd gemakkelijk. In 2008 hadden we een broodfabriek in Winschoten overgenomen en dat liep helemaal verkeerd af. Er ging van alles mis in het managen en we hebben heel veel geld verloren. In 2011 gingen we daar failliet, het was een periode van grote stress.” Petra: “Achteraf is het de ommekeer geworden. We hebben ervan geleerd. Als we dat niet hadden doorgemaakt had ons bedrijf er nu heel anders uitgezien.”

