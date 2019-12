Nieuws:

Door: Redactie

Binnen enkele dagen wordt nieuws verwacht over een nieuwe invulling van restaurant Uniek aan de Rijksstraatweg in Haren.

Sinds enkele maanden staat het eethuis leeg, nadat uitbater Gido Waalkens stopte met de exploitatie. Naar verluidt is er een nieuwe huurder, die er een restaurant in begint (of eigenlijk voortzet) onder een andere naam.

Wordt vervolgd.