Brand Swingers Dream is aangestoken

Door: Redactie

De brand in erotisch café Swingers Dream in juni 2019 is aangestoken. Er vielen geen gewonden, omdat het café toen was gesloten. De verzekeraar deed zaterdag een oproep in Dagblad van het Noorden op zoek naar tips en stelt een beloning in het vooruitzicht.

Eigenaar Rami Raadfar wil zijn bedrijf graag herbouwen om het te kunnen voortzetten. “Het is mijn werk”, zei hij vorig najaar in Haren de Krant. Nu lijkt het erop dat de gemeente Midden-Groningen herbouw niet ziet zitten. Volgens Dagblad van het Noorden zou dit te maken hebben met de persoon van de eigenaar. Die heeft altijd gezegd dat hem niets kan worden verweten.