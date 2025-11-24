Column Goede Raad, door Ietje Jacobs, VVD

Column:

Plannen voor 2026

Wat gaan we doen in 2026 in de gemeente? In ieder geval gaan we in maart naar de stembus en kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Vanuit deze gemeenteraad wordt een nieuw college gevormd wat vervolgens plannen gaat maken voor de komende 4 jaren. Het is dan ook goed gebruik dat een college zo vlak voor zijn eigen aftreden een beleidsarme begroting indient om zo een nieuw college nog de ruimte te bieden om ook al in 2026 zijn stempel te drukken op het beleid van de gemeente. Nu gaan morgen (als u dit leest hebben we dat al gedaan) de begroting voor 2026 bespreken in de raad en wat schetst mijn verbazing? Niks niet beleidsarm, gewoon een voortzetting van het beleid van het huidige college, door mij aangeduid als SuperLinks1. Dat is natuurlijk raar, over je graf heen regeren in optima forma. En zeker niet fair ten opzichte van de rest van de raad en een gebaar van minachting richting de kiezer. Want stel dat de verhoudingen in de raad anders komen te liggen, dan heb je het te doen met plannen en voorstellen waar je niet achter staat. Wij hopen uiteraard dat de verhoudingen anders komen te liggen, het zal u niet verbazen dat ik hoop op een liberalere gemeenteraad. En welke plannen daarbij horen daar zijn wij allang uit, daarom hebben we een tegenbegroting ingediend waarbij we vooral inzetten op een kleine functionele gemeentelijke organisatie met aandacht voor de kerntaken, vergroten van de veiligheid, inzetten op verbetering van onderhoud in de openbare ruimte, ook in Haren, en een strengere aanpak van verkeersoverlast. Wat ons betreft stoppen we met de gemeentelijke bedrijven voor zonneparken, windmolens en een eigen ontwikkelbedrijf. Van nature ben ik een positief mens maar mijn voorgevoel op dit moment zegt dat de kans toch aanwezig is dat onze tegenbegroting niet wordt aangenomen…. Nou ja, dan rest ons niets anders dan campagne te voeren voor onze plannen en dan kunnen ze waarschijnlijk pas echt worden doorgevoerd in 2027, maar u kent het gezegde: beter laat dan nooit!