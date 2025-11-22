Column Hein Bloemink – november 2025

Column:

Door: Redactie

Geluksstofje

Mensen vragen mij: Hoe gaat het met je? Dan zeg ik: Ik ben een gelukkig mens en ik voel me dan ook altijd verplicht dit even uit te leggen. Ik voel me een beetje schuldig tegenover alle mensen die juist niet goed in hun vel zitten of zich ronduit ziek voelen. Hun verdriet is misschien niet oplosbaar, maar zij kunnen de pijn wel verzachten. Er is een gratis medicijn dat mij altijd heeft geholpen om prettig door het leven te gaan: de kunst van het bewonderen. Dit klinkt wat cryptisch, maar ik leg het uit. In mijn hersens wordt een geluksstofje aangemaakt wanneer ik iemand waardeer, respecteer of bewonder. Dat is een bewuste keuze. Bewonderen geeft me een veel beter gevoel dan minachten, bekritiseren of wantrouwen. Iedereen is volgens mij in staat om te bewonderen, maar niet iedereen kiest daarvoor. Jammer. Want mensen die jij openlijk waardeert zijn meestal heel aardig tegen jou, probeer het maar eens met het meisje achter de kassa van de supermarkt. Voorbeeld: Een busje blokkeert de weg en in de stromende regen stapt een Syrische pakketbezorger uit met zware dozen. Nu heb ik twee opties: (a) ik claxonneer boos omdat hij mij in de weg staat (een buitenlander, ook dat nog!) of (b) ik waardeer hem omdat hij in de regen zo hard werkt voor de mensen die een pakket verwachten en ik respecteer hem omdat hij de hel van zijn land heeft doorstaan en nu probeert zich opnieuw uit te vinden. Ik garandeer u: bij (b) voel je je prettiger en wordt de pakketbezorger ineens een soort van vriend in plaats van je vijand. Zeg iets aardigs en hij zal naar je lachen. Iemand waarderen is goed voor een eindeloos geluksgevoel, probeer dit recept maar eens. Je hebt er geen verwijzing van de huisarts voor nodig en de prettige bijwerking is een positieve sfeer in de samenleving.