Column Huub van ’t Hek vraagt om een reactie. De repliek van Hans Sietsma (GroenLinks).

In zijn column in Haren de Krant rekent Huub van ’t Hek af met het groene beleid rond het Raadhuisplein in Haren. Hans Sietsma, raadslid voor GroenLinks vindt dat de tekst vol staat met vage verdachtmakingen en wil reageren. Hieronder zijn repliek. De column van Van ’t Hek leest u hier: https://www.harendekrant.nl/column/column-huub-van-t-hek-juni-2023/

Reactie Hans Sietsma:

De laatste column van Huub van ’t Hek in Haren dé Krant roept bij mij de wens op even te reageren. Hij rept van een GroenLinkse wethouder en een ‘Rood liberale’ burgemeester die het Raadhuisplein ‘veroverden’ en een nieuw gemeentehuis lieten bouwen. Suggestieve taal – dat is nergens goed voor, maar het mag – maar het hele verhaal is vooral erg feitenvrij. Jammer.

De besluitvorming over een nieuw gemeentehuis vond al grotendeels vóór het aantreden van de bedoelde wethouder plaats. Toegegeven: de verkiezingscampagne van GroenLinks deed anders geloven en het gevoel van kiezersbedrog toen het nieuwe gemeentehuis er toch kwam kan ik billijken. Een echt alternatief voor het verouderde bestaande gemeentehuis was er niet, de onderhouds- en renovatiekosten zouden enorm zijn. Bij alle relevante besluiten hier over was de burgemeester overigens van VVD-huize. In mijn ogen nauwelijks liberaal, maar zeker niet Rood. Kwalificaties als ‘Rood liberaal’ dienen dus geen enkel doel, anders dan wellicht ‘de roden’ in het verdachtenbankje plaatsen?

Dat er rondom die besluitvorming een ‘doofpotgeur’ zou hangen is nog een voorbeeld van suggestieve verdachtmaking. Er is een raadsonderzoek geweest naar de gang van zaken. Niks gevonden.

De ‘gedroomde opbrengst’ moest van meet af aan komen van verkoop van de grond waarop het oude gemeentehuis stond. Daar is niks geheimzinnigs aan. Dat het de gemeente Haren nooit is gelukt om dat te realiseren ondanks ruime belangstelling uit de markt is tekenend voor het zwakke bestuur. Ik mocht de laatste bijna 5 jaar deel van de gemeenteraad uitmaken. Ik zag met stijgende verbazing aan hoeveel moeite het ambtelijk apparaat had om dit dossier goed en tijdig op te pakken. Anderzijds steeg mijn verontwaardiging bij elke behandeling van de plannen over de dwaasheid in de meerderheid van de raad, die telkens haalbare plannen om zeep hielp door telkens ‘op de stoel van het college te gaan zitten’, en gedetailleerde wijzigingen te eisen die de boel vertraagden, compliceerden en soms riekten naar cliëntelisme.

Het laatste door de gemeenteraad vastgestelde plan is vanwege onverenigbare doelen en uitgangspunten eind 2018 vernietigd door de provincie, maar door de gemeente Groningen wel als vertrekpunt genomen voor een beter plan. Ik heb mij er persoonlijk voor ingezet dat de gemeente Groningen de winst die het plan zou opleveren nu besteed zal worden aan vergroening van het Raadhuisplein en economische versterking van het centrum. Dat is vastgelegd in een motie die door de raad is aangenomen. die winst wordt dus door Groningen niet gebruikt om het voormalige nieuwe gemeentehuis te betalen; die rekening heeft Groningen meteen na de herindeling zelf afgeschreven.

Dat de bijna monumentale bomen moeten wijken was een besluit van de vorige raad van Haren. Groningen heeft ervoor gekozen niet opnieuw te beginnen. Dat zou ongetwijfeld hebben geleid tot forse schadeclaims bij de koper van de grond en dus helemaal geen opbrengst meer.

Dat de Grote Markt in Groningen bomen krijgt juich ik zeer toe. De markt is een hitte eiland. Ik vraag me echt af welk doel -behalve stemmingmakerij over ‘het rode stadsbestuur’ – gediend is bij de suggestie dat dit de macht van de wethouder moet vergroten of uitstralen. Het plan is bovendien niet van een PvdA wethouder maar een wens van de GroenLinks fractie uit de vorige raadsperiode.

Ik wou dit alles toch even kwijt. Of we in de toekomst kunnen genieten van columns zonder onzinnige verdachtmakingen… ik hoop het.