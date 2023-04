Donderdag 4 mei 16.00 uur: Welkom bij talkshow De Tafel van Haren

Door: Sales

Op 4 mei van 16.00-16.45 uur wordt de tweede aflevering van De Tafel van Haren opgenomen in de gezellige Dickensroom (bibliotheek) Haren. De opname wordt daarna via de bekende podcastplatforms gepubliceerd.

Initiatiefnemer is Haren de Krant, presentatie is in handen van Hein Bloemink (Haren de Krant) en Casper Slotboom. Publiek is zeer welkom in de Dickensroom.

In deze tafel van Haren:

-Jaap Pool uit Glimmen ondersteunt in opdracht van de KNVB scheidsrechters in hun rol van VAR.

-Wethouder Kirsten de Wrede wordt ondervraagd over Harense thema’s, waaronder reclamebelasting en zandwegen.

-Wim Overweg draagt weer een snelsonnet voor.

-Johannes van Timmeren (troubadour) zingt live.

Luister de eerste aflevering hier: https://www.harendekrant.nl/nieuws/luister-nu-talkshow-tafel-van-haren/