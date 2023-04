Luister nu: talkshow Tafel van Haren

Door: Redactie

Deze maand is de podcastserie Tafel van Haren weer van start gegaan. Dat is een talkshow (40 minuten) over Harense zaken.

De Tafel van Haren is een initiatief van Haren de Krant. Presentatie is in handen van Hein Bloemink (Haren de Krant) en Casper Slotboom. De opnames vinden telkens plaats in de Dickensroom in ’t Clockhuys. Luister: https://open.spotify.com/episode/6DygCEbnEeEixYSmUhTB0d?si=ageIicEGQbeYIi7UyyIOMg&nd=1

Deze maand:

-Het aangrijpende verhaal van Nynke Folkertsma over haar zieke dochter Siri en de crowdfuncingactie. Zie ook: https://www.harendekrant.nl/nieuws/help-siri-uit-haren-aan-een-rolstoelbus/

-Het dappere verhaal van Henk Jan Buist uit Haren, die samen met zijn vriendin Amber acht maanden hulp verleende nabij het front in Oekraïne.

Ze gaan nog één keer terug: Wilt u de reis financieel steunen? Het geld mag gestuurd worden naar:

NL84 RABO 0379111888 o.v.v. Hulp Oekraïne t.n.v. H.J. Buist

-De literaire bonbon van snelsonnetteur Wim Overweg uit Haren.

-Een live optreden van troubadour Johannes van Timmeren uit Haren.