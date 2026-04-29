Dorpskerk heeft mooie vrijwilligersvacature, leuke kans

Door: Redactie

Vanaf maandag 18 mei is de Middeleeuwse Dorpskerk uit 1221 drie keer per week weer open om naar binnen te lopen. U kunt dan het eeuwenoude interieur bewonderen en de verstilde ruimte op u in laten werken. Er is volop ruimte voor informatie, bezinning en het aansteken van een kaarsje.

Openingsdagen-en tijden:

Maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag tussen 15 en 16 uur. Op zondagochtend tijdens een kerkdienst kan men vanzelfsprekend de eredienst bijwonen, maar dan is er geen gelegenheid tot een rondleiding.

Wie helpt om dit voort te zetten?

Het zou mooi zijn ook op zaterdagmiddag de kerk open te kunnen stellen voor bezoekers en belangstellenden, maar daartoe ontbreekt de menskracht door vergrijzing en ziekte van de vrijwilligers. Men draait al jarenlang mee in het rooster, wat in onderling overleg wordt vastgesteld.

Gezocht

Jolien Berendsen van de Dorpskerk zegt: “We zijn dus op zoek naar mensen die geregeld als Kerkwacht mee willen werken aan de openstelling van de Dorpskerk. Kerkelijke achtergrond is geen vereiste, maar liefde voor het oudste monument van Haren speelt wel een rol. Vanzelfsprekend wordt men ingewerkt. Leeftijd speelt geen rol! Ter inspiratie vermeld ik dat de oude heer Sluurman geregeld als kerkwacht in het rooster meedraait. Daartoe komt hij op zijn scootmobiel uit Oosterhaar rijden, terwijl hij onlangs de leeftijd van 94 jaar heeft bereikt!”

Wilt u meer weten? Bel dan voor inlichtingen met Tineke van Stempvoort 06-1122 4791 (of Jolien Berendsen-Prins 07-170 174 03)