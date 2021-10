Eind aan tijdperk: Café Friescheveen sluit de deuren

Door: Redactie

De familie Dubois heeft besloten te stoppen met Café Friescheveen. De beoogde opvolgers, Jean Paul en zijn vrouw Amber, zien het niet langer zitten om het bedrijf voort te zetten.

Vele generaties huurden hier bootjes en kochten er ijsjes bij het ‘loket’. Verenigingen vonden er onderdak voor hun activiteiten. Maar de perikelen rond corona en de onteigening van een stuk grond door de Provincie gingen de familie Dubois niet in de kouwe kleren zitten. Het bedrijf zou nu van heel ver moeten terugkomen en daartoe zag de nieuwe generatie geen mogelijkheden meer. Jean Paul verzucht: “Met pijn in het hart zetten we er een punt achter. Het pand hebben we verkocht en ik denk dat hier wel weer een horecabedrijf zal komen.” Wie de koper is wil hij niet zeggen, na overleg met de nieuwe eigenaar. De overdracht is binnen enkele weken.

Zaterdag 9 oktober is het beroemde ijsloket voor het laatst geopend. Dan valt het doek voor het bedrijf dat meer dan honderd jaar heeft bestaan.



De familie Dubois in 2020, nog vol goede moed voor de toekomst. Inmiddels is mevrouw Dubois verhuisd en staat het pand spoedig leeg.