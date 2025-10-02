Fietsen voor aandacht voor afasie, op weg naar Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Op maandag 6 oktober stappen Marita en René op de fiets voor een bijzondere tocht door Nederland. Hun doel: aandacht vragen voor afasie, een onzichtbare taalstoornis die na hersenletsel ontstaat. Hun fietstocht is onderdeel van de landelijke Week van de Afasie (4 t/m 11 oktober), dit jaar met het thema ‘Afasie in Beweging’.

In Nederland leven ruim 30.000 mensen met afasie. Voor hen is communiceren niet meer vanzelfsprekend. Woorden vinden, begrijpen wat een ander zegt, lezen of schrijven – allemaal kan het ineens een worsteling worden. “Afasie is topsport” legt Marita uit. Juist omdat je het aan de buitenkant niet ziet, leidt afasie vaak tot misverstanden en onbegrip. Met deze tocht willen Marita en Rene laten zien dat bewegen niet alleen lichamelijk is, maar ook draait om samen in beweging komen voor meer begrip en inclusie.



Etappe naar UMCG Centrum voor Revalidatie

Marita en René fietsen vanuit Beetsterzwaag het hele land door, langs verschillende (onderwijs)instellingen en revalidatiecentra. Op maandag 6 oktober komen zij aan bij UMCG Centrum voor Revalidatie in Haren. Een groep logopedisten en patiënten fietst die dag een stukje met hen mee. Vanaf 14:30 uur worden Marita en René bij Beatrixoord aangemoedigd en feestelijk welkom geheten. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en hun steun te laten zien.

Afasie in beweging

Het thema van de Week van de Afasie verwijst naar alle vormen van beweging die nodig zijn:

-De dagelijkse inspanning van mensen met afasie om zich verstaanbaar te maken;

-De beweging van naasten die leren meebewegen;

-De maatschappelijke beweging die nodig is voor méér begrip en inclusie.

“Dat onbegrip doet soms bijna meer pijn dan de afasie zelf,” vertelt Ellen, partner van Piet die tien jaar geleden een beroerte kreeg. “Daarom zijn initiatieven zoals deze fietstocht zo belangrijk: ze maken zichtbaar wat anders verborgen blijft.”

Oproep

Inwoners van Groningen en omgeving worden uitgenodigd om Marita en René op 6 oktober tussen 14:30 en 14:45 uur te onthalen bij de hoofdingang van Beatrixoord. Ook kunnen zij hun steun tonen via sociale media met de hashtag #AfasieInBeweging. Meer informatie over afasie kunnen ze vinden op: www.afasienet.com