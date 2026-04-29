‘Fly me to the moon’ letterlijk in Haren

Door: Redactie

Het liedje uit 1954, Fly me to the moon, was eventjes heel dichtbij in Haren dinsdagavond.

Fotograaf/filmer/singer-songwriter Johannes van Timmeren uit Haren experimenteert wekelijks met zijn apparatuur en maakte al vaker foto’s van de maan. Deze keer richtte hij zijn Seestar filmcamera op dit hemellichaam en toen hij even niet oplette en de opname terugkeek zag hij iets opmerkelijks. Iets wat je niet kunt plannen. Wat voor vliegtuig het was is niet duidelijk, maar de bestemming kan niet anders zijn dan…de maan. Met dank aan Johannes van Timmeren voor het delen.

Luister hier naar het beroemde liedje: https://open.spotify.com/track/2dR5WkrpwylTuT3jRWNufa