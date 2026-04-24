Gesprek op het bankje – Deze maand met Tiemen Sturm (24) uit Haren, werkzaam voor CDA Groningen

Door: Redactie

Hallo Tiemen, waar leerde jij discussiëren? Antwoord: “Aan de eettafel bij ons thuis in Assen. Ik heb twee oudere broers en we discussieerden wat af. Eerst over wie er met Monopoly de echte winnaar was. Later ook wel over maatschappelijke onderwerpen.”

Denk je dat oude mensen anders aankijken tegen de dood dan jonge mensen? Antwoord: “Misschien ga je over je toekomst juist bewuster nadenken als je ouder wordt, omdat die toekomst niet meer zo lang zal zijn. Als je jong bent, heb je nog zoveel toekomst, dat je er minder mee bezig bent, denk ik.”

Een dakloze man in Haren steelt voor jouw ogen uit een winkel. Wat doe je? Antwoord: “Hm. Voor mij staan de handeling van het stelen en de reden waarom hij dat doet, los van elkaar. Stelen mag niet, dus ik zal hem erop aanspreken. En dan de aanleiding…omdat hij iets nodig heeft zal ik bij wijze van spreken voor hem betalen.”

Sta jij organen af na je overlijden? Antwoord: “Ja, ik heb ze dan niet meer nodig. En nee, ik stel geen voorwaarden aan de persoon die door mijn orgaan gered wordt. Maar ik vind wel dat de samenleving de komende tijd de vraag mag stellen of iedereen ongelimiteerd in aanmerking komt voor een nieuw orgaan of dat daar misschien criteria aan mogen stellen? Daar moeten we allemaal over meedenken.”

Wat is eigenlijk de definitie van ‘woke’? Antwoord: “Dat is een stom containerbegrip waar mensen alles in dumpen wat hen niet zint. Vroeger stond woke voor progressieve opvattingen, maar die werden niet geaccepteerd en zelfs belachelijk gemaakt. Daardoor heeft woke nu een zeer negatieve lading.”

Zou jij als politicus willen liegen als daarmee een goede zaak gediend werd? Antwoord: “Nee. Maar soms mag je niet alles vertellen wat je weet, dat komt ook in de gemeentepolitiek voor. Maar dat is nog geen liegen. Maar als politicus probeer je een standpunt wel zo te formuleren dat het retorisch goed klinkt.”

Welk liedje vind je leuk? Antwoord: “Het liedje ‘End of Beginning’ van de zanger/acteur Djo. Hij kijkt daarin terug op zijn begin als acteur in een populaire Netflix-serie op het moment dat hij begint aan een nieuwe levensfase. Mooi liedje.”

Dank voor het gesprek Tiemen, wij gaan elkaar weer tegenkomen in het dorp.

Foto: Door Len (Bloemenmozaiek)

