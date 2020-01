Gesprekken op het bankje bij de Dorpskerk: deze maand Daniela Rickert, tandarts in Haren

Door: Redactie

Foto: Door ‘Bij Jo,koffie en lunch’

Hallo Daniela, mag ik even met je kletsen over het leven? Hebben kinderen van nu een mooie toekomst?

Antwoord: “Dat hangt af van het gezin waar ze worden gevormd. Maar het hangt er ook vanaf of kinderen nog genoeg in staat zijn om zich aan te passen en rekening te houden met anderen. Ik zie namelijk wel een generatie kinderen ontstaan, die vindt dat ze zelf mogen bepalen wat ze doen. Kinderen zijn aan de macht en dat kan straks lastig voor ze worden.”

Er is een boek dat heet: Alle mensen deugen. Klopt dat?

Antwoord: “Ik denk dat ieder mens in de basis goede intenties heeft. Het is de invloed van groepen die soms slecht gedrag naar boven brengt.”

Je bent tandarts, maar welk talent heb je nog meer, dat wij niet kennen?

Antwoord: “Ik denk dat ik wel goed ben in contact met mensen. Ik wil altijd mensen om me heen. Ik stap graag op mensen af. Dat lukt alleen als je goed met ze kunt afstemmen.”

Als jij ruzie maakt, wat is dan jouw strategie?

Antwoord: “Ik heb niet vaak ruzie, maar als het toch gebeurt gebruik ik veel woorden. En dan loop ik de deur uit om even tot rust te komen. Het is grappig dat mijn oudste zoontje van negen me soms wijst op het feit dat ik gelijk wil hebben. Dat zet me dan aan het denken.”

Welk liedje zul je nooit vergeten en waarom?

Antwoord: “Robbie Williams, Angels. In 2009 is een heel goede vriend overleden. Dit liedje hebben we met hem vaak meegezongen na het skiën in de skithut. We zingen het daar nu nog steeds, maar helaas zonder hem. Hij is op Bali getroffen door de bliksem tijdens noodweer.”

7. Dadelijk tref je een briefje van tien euro op straat aan. Wat doe je?

Antwoord: “Even om me heen kijken en oppakken. Als er geen eigenaar is te zien gaat het thuis in de pot.”

8.Toen je opstond: waar had je vandaag echt géén zin in?

Antwoord: “Koken. Ik heb een enorme hekel aan koken. Als er drie pannen op het vuur staan word ik heel onrustig. Gelukkig kookt mijn man graag en goed.

Dank je Daniela, fijne dag verder!