Handige tips uit de buurt – door Tuutjefluiter (28 april 2026)

Clockhuys

Tot 11 mei expositie Werken van de leerlingen IB DP Visual Arts programma van @isgroningen.nl – International School, Hemmenlaan.

Aanmelden voor cursussen na de zomer kan vanaf 16 juni https://clockhuys.com/inschrijven/

Boomker

8 mei 19.30-21.30 uur Filosoof Ronald Hunneman over het werk van kunstenaar Iris van Herpen.

Kosten 15,- euro incl. hapje en drankje, opgave bij: geboektinharen.com

9 mei 10 uur Proeverij “van Stad tot Wad”, boek van Annette van Ruitenburg, Hilly Lautenbach, Frank Dankmeijer. Recepten met ingrediënten uit de provincie. Gratis toegang, aanmelden noet nodig.

Mellenshorst

9 mei 20.15 uur: Potkaast, vrolijke, absurdistische show en muzikale show met Alina Kiers, Harry Niehof, Jan Veldman, Carmen Schilstra, Jaap Stegeman en Corné Kosse. Tickets: Leden 12,50 en niet-leden 17.50 euro via https://www.tis-podium.nl/ of aan de deur, meer: https://onsbelangoosterhaar.nl/

19 en 26 mei 19.30-22 uur Mellenshorst: Workshop gastvrijheid en voedselveiligheid voor vrijwilligers en beheerders van dorps-en buurthuizen. Een inititatief van Groninger Dorpen met DNA next=Noorderpoort en Alfa College en DC Terra. Max. 20 deelnemers, kosten voor doepshuizen aangesloten bij Groninger Dorpen 50 euro, niet-aangesloten 100,- euro per deelnemer.

Aanmelden kan t/m 12 mei bij p.knol@groningerdorpen.nl tel. 050 3062900

Hortus

9 mei 15.30-17.30 Live Muziek, optredens van muzikanten Noorderpoort Kunst&Multimedia en Popschool, Leeuwarden:

AMY MISTY &WELMOED, LUNA ALVARA&TYAR ZITTER,SHARONA VEEKDIJK,KAMERYA. Kosten: Regulier Entree

Maxima

De kledingbank organiseert jaarlijks in mei/juni op een woensdagmiddag een gratis rondleiding in de Euroborg en een bezoek aan de Heemtuin in Muntendam voor kinderen groep 5 t/m 8 van de basischool. Aanmelden kan bij de balie van de kledingbank, Vosseholen, Sappemeer.

https://www.sappemeer.kledingbankmaxima.nl/meer-dan-kleding.html

Natuur

IVN Werkgroep Wilde Plantentuin organiseert lezingen en excursies m.b.t wilde planten voor liefhebbers en mede hobbyisten . Ook zijn er voor-en najaarsruildagen bij leden. Voor belangstelling:

Contactpersoon: Ernst Flentge, wildeplantentuinen@ivngroningenharen.nl, 050-5349131

https://www.ivn.nl/afdeling/groningen-haren/over-ons/werkgroepen/wilde-plantentuinen/

Glimmen

Groenenberg 8 mei 16-18 uur :Plantenruilmarkt en Tuincafé met Duurzaam Glimmen

Heb je stekjes, planten of zaden van bij voorkeur inheemse liefst biologische planten over, kom ze dan ruilen voor andere. Verkopen voor een klein prijsje is toegestaan..

In het café kun je plannen, ideeën en ervaringen uitwisselen. Tuincoaches van Duurzaam Glimmen zijn aanwezig voor vragen en advies.

22 mei 13-16 uur Lentemarkt bij Buitenbasis Appelbergen, Zuidlaarderweg 30. Kraampjes, muziek, spelletjes en eten.

Onnen

De voorverkoop van toeterpop in begonnen. Het feest is 6 juni in de tent bij De Oude Renbaan

Tickets zijn verkrijgbaar bij: Hovenier Bartelds, Dorpsweg 60, Ijsboerderij, Dorpsweg 62 beide in Onnen, Bistro Heerlijk in Haren, Anytime Anjerplein Oosterhaar en Paviljoen Appelbergen.



De avond ervoor 5 juni is er : Koren in de Tent met het Eelder Bloemenkoor en koor Öosterstorm van 20-22.30 uur, gratis entree.