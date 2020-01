Door: Redactie

Met ingang van het seizoen 2020-2021 is Hans van der Ploeg hoofdtrainer van VV Gorecht. De afgelopen weken zijn er positieve gesprekken gevoerd met de nieuwe trainer.

Gorecht is blij dat het voor komend seizoen in zee kan gaan met de ervaren Van der Ploeg. De trainer is werkzaam geweest bij Drachtster Boys, Oranje Nassau, CVVB en Viboa.

Foto door: Thomas de Jong TC VV Gorecht