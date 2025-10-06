Haren mag zich gelukkig prijzen: weinig leegstaande winkels

Nieuws:

Door: Redactie

Bedrijvenvereniging Haren laat weten erg blij te zijn met de teruglopende leegstand in het centrum van Haren.

In een persbericht wijst men op dorpen en steden in de regio waar halve straten leegstaan. In Haren brandt (uitzonderingen daargelaten) in alle winkels licht. Daphne de Haan van de vereniging en tevens centrummanager zegt dat er de laatste tijd veel startende ondernemers in het dorp zijn neergestreken en ook dat lokale ondernemers naar grotere winkels zijn verhuisd. Die economische doorstroming is gunstig voor Haren. “We zien een mooie mix van nieuwe winkels, horeca en dienstverleners die het dorp aantrekkelijk houden. Daar mogen we als gemeenschap trots op zijn.”

Volgens Daphne is dit het resultaat van een goede samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente Groningen.

Ondernemend Haren blijft zich volgens Daphne ook inzetten om het dorp aantrekkelijk te houden. “We nodige nieuwe ondernemers van harte uit om zich hier te vestigen.”