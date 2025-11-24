Haren massaal op de been voor Sint en zijn Pieten: dorpsfeest. Zaterdag a.s. opnieuw.

Door: Redactie

Zaterdag kwam een mensenmassa op de been om Sint en zijn 80 Pieten feestelijk en warm te onthalen in het centrum van Haren. Spoedig zullen de foto’s te zien zijn op www.ervaarharen.nl

Een swingend Pietenorkest, tientallen vrolijke Pieten, kruiwagens met pakjes, Pepernootfabriek, bakkers-Pieten, Gluten-Pieten, Gebaren-Pieten, een echte DJ…en daartussen gingen Sint en Hoofdpiet te voet door het dorp op weg naar het Raadhuisplein. Blije gezichten bij oma’s, opa’s, vaders en moeders en natuurlijk bij de vele honderden kinderen langs de route. Bijna iedereen wist direct contact te leggen met Sinterklaas en Hoofdpiet. Het was een blij weerzien met kinderen die het afgelopen jaar weer een stukje groter waren geworden.

Was-chaos

Opvallende verschijningen waren twee wasdames (Zonja en Sara) die in lichte verwarring ronddwaalden. Er was namelijk van alles mis met de wasvoorziening van Sinterklaas. Twee wasmachines in de optocht konden dat leed niet verzachten. Het vreemde was dat er Pieten rondliepen met overal wasknijpers, die zij kennelijk ergens hadden ingepikt. Aan draden rond de Dorpskerk hing een deel van het wasgoed (Pietenkleding) zomaar in regen en wind. Later op het podium bleek ook nog eens dat Sint al zijn witte sokken (met rood mijtertje erop) kwijt was. Op het podium bleek de directeur van Haren de zaak grondig te willen onderzoeken. De toegestroomde kinderen en hun aanhang (er stonden wel 500 mensen) ontmaskerden twee wasknijper-Pieten die de chaos hadden veroorzaakt. Zij gaven toe dat ze de sokken van Sint hadden verstopt in de etalages van Haren. “Het leek ons wel grappig”, biechtten zij op. Sint sprak ze lief-streng toe. Hij vroeg de kinderen om de sokken te zoeken en op een lijstje te noteren in welke winkels ze hingen. Dat lijstje mag in de brievenbus bij de Dorpskerk worden gedaan. Ook zou hij het fijn vinden als kinderen een wasknijper in hun schoen willen doen, wanneer ze die zaterdag opzetten. Met een vrolijke dans werd het feest afgesloten en keerden Sint en Piet terug naar hun werkkamer in de Dorpskerk.

Kleurplaten

Op de scholen zijn kleurplaten uitgedeeld, die tot 29 november kunnen worden gedeponeerd in de rode brievenbus bij de Dorpskerk. De makers van de mooiste kleurplaten maken kans op een huisbezoek van Sint en Piet op zaterdag 29 november tussen 16-17 uur. Deze winnaars krijgen bericht.

Op weg naar zaterdag 29 november: Sinterklaas Festival

Zaterdag 29 november tussen 10-16 uur kunnen kinderen meedoen aan leuke Pieten-spellen rond de Dorpskerk. De hele dag vrolijkheid. Van 10-16 uur zijn Sint en Hoofdpiet in de Dorpskerk om kinderen te ontvangen voor een Meet&Greet (en foto). Gratis tickets met een tijdsblok kunnen worden afgehaald aan de voet van de toren op zaterdag vanaf 9.30 uur. Hierdoor worden lange wachttijden voorkomen. Voor wie geen tickets heeft komen Sint en Piet om 11.00 en 15.00 uur even naar buiten om een luchtje te scheppen en handjes te schudden.

De intocht en het Festival worden georganiseerd door Ondernemend Haren.

En verder…

Na afloop van dit evenement zal Sint om 18.00 uur in Oosterhaar meelopen in de fakkeloptocht in Oosterhaar vanaf het Anjerplein. Dit evenement wordt georganiseerd door Ons Belang in Oosterhaar.