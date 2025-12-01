Harense zangeres timmert volop aan de weg met band Bezerk

Nieuws:

Door: Redactie

Myra Wortman uit Haren is al jaren leadzangeres in haar band Bezerk uit Groningen. De band speelt veelzijdig repertoire, vooral melodische rock.

Op 13 december 20.00 uur treedt de band weer op in Borgercompagnie. De moeite waard om kennis te maken met het opvallende geluid van Bezerk. Tickets kunt u bestellen via de mail: info@cultuurwerkplaatsbc47.nl

Klik hier voor een impressie van de band met de Harense Myra Wortman: