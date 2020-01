Het slechtste voetpad van Haren gekozen door lezers: voetpad rond Mikkelhorst

Nieuws:

Door: Redactie

Mikkelhorst ‘slechtste voetpad van Haren…’

Hobbels en bobbels (slot)

Lezers van Haren de Krant (online) hebben uit de nominaties een keuze gemaakt. Het fiets- en voetpad rond zorgboerderij De Mikkelhorst is wat hen betreft het ‘slechtste voetpad van Haren’.

Het pad is voorzien van klinkers en loopt ‘bol’. Op sommige plekken, vooral door mollengangen, is het pad erg verzakt en dat levert ‘greppels’ op waarvan rollators, kinderwagens en rolstoelen hinder ondervinden. Maar dat is nog niet alles: de bruggetjes sluiten niet goed aan op de voetpaden, zodat er een soort ‘drempel’ moet worden genomen. En ten slotte worden de planken van de bruggetjes bij nat weer glad.

Pad wordt aangepakt

Sjoerd Wagenaar (foto onder), gebiedsbeheerder van de Gemeente Groningen, heeft de serie artikelen in de krant gevolgd en vindt ook dat het ‘slechtste voetpad van Haren’ bij de Mikkelhorst moet worden aangepakt. ”Dat gaat ook zeker gebeuren. We zullen de beschadigingen herstellen en als het opnieuw verzakt moeten mensen daarvan beslist een melding doen via www.gemeente.groningen.nl (melding doen vuil of schade). U kunt ook bellen met 14050. Ten slotte kunt u een What’s App-bericht sturen aan: 06 12 82 39 73.



Harense voetpaden ‘niet zo best’

Gemeente was op de hoogte

Kort na de fusie had de gemeente al in de gaten dat de Harense voetpaden op sommige plaatsen onder de maat waren. Achterstallig onderhoud. Men heeft direct actie ondernomen en een lijst met de 25 slechtste plekken opgesteld.

Deze ‘top 25’ is direct aangepakt en dit project loopt nu op het eind. Op deze lijst stonden ook locaties die in Haren de Krant waren vermeld. Sjoerd Wagenaar: “De grootste boosdoener zijn boomwortels. Haren heeft nu eenmaal veel bomen. We zullen het moeten accepteren dat Harense voetpaden dus lang niet altijd optimaal kunnen zijn.”

Volgens Wagenaar wordt geprobeerd er ondanks boomwortels toch iets goeds van te maken. “We herstellen slechte stukken niet meer altijd met asfalt, maar met een half open verharding, zodat het water beter weg kan en boomwortels minder schade veroorzaken. In de stad wordt ook veel met klinkers en tegels gewerkt, maar die komen omhoog en dat kan ook gevaarlijk zijn.”

Als wegen wegens werkzaamheden van gevel tot gevel worden opgebroken voor rioleringswerk wordt er direct nagedacht over nieuwe voetpaden. In overleg met bewoners kan worden gekozen voor een goed voetpad aan slechts één zijde van de straat, zodat bomen aan de andere zijde geen overlast meer veroorzaken.

Urgentie

De gemeente ziet de urgentie van Harense voetpaden in, dat mag worden afgeleid uit het feit dat in 2020 maar liefst 80% van het budget voor wegen- en padenonderhoud in de voormalige gemeente wordt besteed aan voetpaden.

Foto onder: Sjoerd Wagenaar fietst geregeld door Haren…