Het verhaal van Hendrik Werkman wordt 1 oktober verteld in Haren

De Groningse drukker Hendrik Nicolaas Werkman werd in 1945 vermoord in Groningen, vlak voor de bevrijding van de stad. Werkman was lid van kunstenaarskring De Ploeg.

Hij maakte bijzondere dingen. Zo vertaalde Chassidische vertellingen in zijn drukkunst, die werden gepubliceerd in de Blauwe Krant. Daarmee werd het verzet tijdens de oorlogsjaren een hart onder riem gestoken. De eerste tentoonstelling van deze ‘verzetskunst’ vond al in 1942 plaats.

Het verhaal van deze zeer bijzondere Groningse kunstenaar wordt op 1 oktober verteld in Ons Centrum (achter de Dorpskerk van Haren) door ds. Jan Willem Nieboer uit Groningen.

Aanmelding kan via: vorming.toerusting@pgharen.nl