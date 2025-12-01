In Beatrixoord: kennismaken met 4-wielig fietsen (10 december)

Nieuws:

Door: Redactie

Op 10 december kunnen mensen die zich niet vertrouwd voelen op hun fiets in Beatrixoord kennismaken met vierwielig fietsen.

Deze dag wordt georganiseerd door Doortrappen en de Fietsersbond en er zullen verschillende mogelijkheden worden getoond als alternatief voor uw gewone fiets als het daar niet meer goed of veilig op gaat. Dat kunnen zijn: uw fiets laten voorzien van zijwieltjes, ombouwen tot een driewieler, een driewielfiets en de 4Wielfiets. Het heeft alles te maken met de stabiliteit en daarmee de veiligheid. Vergelijk het met een krukje met 3 of 4 poten, of kijk naar de auto’s op de weg. Die zie je niet meer met 3 wielen.

Mensen van 4Wiel Fiets zullen aanwezig zijn met verschillende modellen: de 4Wielfiets Quattro Solo en Tour en de Duo. Ze verzorgen een kennismaking en bij gebleken geschiktheid (match tussen kandidaat en fiets) ook een Expert Sessie. Zie de filmpjes op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=e_lhRRxBxzs

De demonstratie is 10 december in Sporthal Beatrixoord Haren (Dilgtweg 5, Haren) van 13.00-16.00 uur.