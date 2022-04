Incident met magnetron in Huize Maarwold loopt letterlijk met sisser af

Door: Redactie

Donderdagavond was het een drukte van belang bij Huize Maarwold aan de Nesciolaan in Haren. Brandweer, ambulances, politie. Het automatische brandalarm was afgegaan in één van de appartementen waar ouderen wonen. “Het systeem heeft perfect gewerkt”, zegt directie-assistent Hendrik Hammenga van Huize Maarwold. “Niemand liep letsel op en de hulpdiensten waren er razendsnel.”

Een bewoner had een ‘pittenzakje’ in de magnetron gelegd en werd vervolgens afgeleid, waardoor er door oververhitting een vlammetje ontstond in de magnetron. Hoewel er geen brand ontstond, was er wel fikse rookontwikkeling, waardoor het alarmsysteem werd geactiveerd. De brandweer heeft de situatie gecontroleerd en al snel bleek dat bewoners geen grote hoeveelheden rook hadden ingeademd. Alleen één medewerker, die het appartement was binnengegaan, is later in het ziekenhuis gecontroleerd, maar is weer in orde.

Hendrik Hammenga was opgeroepen en vond het ‘een hele hectiek’ met hulpdiensten en pers. Hij ziet aan het incident ook een positieve kant. Hammenga: “Ons gebouw is dan wel 50 jaar oud, maar het voldoet aan de modernste brandveiligheidsnormen. Ieder jaar worden we door de brandweer gecontroleerd. Dat dit allemaal zo goed is afgelopen is aan die systemen te danken en dat hebben we nu maar weer eens ondervonden.”

Foto: 112Groningen/Haren de Krant