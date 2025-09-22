Ingezonden artikel: 5 situaties waarin het handig is om je IP-adres te veranderen

Door: Sales

Weten wanneer je je IP-adres moet veranderen? Hier lees je in welke situaties het handig is én hoe je dat veilig doet.

5 situaties waarin het handig is om je IP-adres te veranderen

Je IP-adres kan je zien als het digitale huisnummer van je internetverbinding. Elke keer dat je online bent, laat je dat nummer achter. Dit is handig voor websites en apps die je gebruikt, maar ook iets waar adverteerders en zelfs cybercriminelen misbruik van kunnen maken. Door je IP-adres te veranderen, gaat een groot deel van deze data verloren.

Als je dus niet meer maanden gestalkt wil worden door adverteerders omdat je één keer een nieuw telefoonabonnement hebt bekeken, dan is dit een goede oplossing. Maar om nu elke keer je IP-adres te wijzigen voor adverteerders of criminelen, is een hele tijdrovende bezigheid.

Toch zijn er meerdere momenten dat het verstandig is om je IP-adres te wijzigen. Niet alleen om voorgoed af te rekenen met irritante advertenties, maar ook met gevaarlijke internetcriminelen.

Bescherm jezelf op openbare wifi

Een snelle check van je mail op het vliegveld of even je bank-app openen in een koffietentje klinkt onschuldig, maar openbare netwerken zijn berucht om hun onveiligheid. Hackers kunnen eenvoudig meekijken met jouw verkeer. Gelukkig kun je je gegevens beschermen door een VPN te gebruiken. Dit versleutelt je verbinding, zodat je gegevens onleesbaar worden voor derden en je zonder zorgen van openbare wifi kunt genieten.

Omzeil geografische beperkingen

Streamingdiensten beperken hun aanbod vaak tot specifieke landen. Dat betekent dat je in Nederland soms niet dezelfde films, series of sportwedstrijden kunt zien als in de VS of het VK. En dit terwijl je wél gewoon betaald voor de service. Door je Nederlandse IP-adres naar een ander land te wijzigen, lijkt het alsof je vanuit dat land surft. Hierdoor krijg je toegang tot het volledige aanbod dat jouw streamingdienst in dat land beschikbaar stelt.

Minder last van online tracking

Online winkels en advertentienetwerken volgen je nauwkeurig, en vaak gaat dit via je IP-adres. Zo weten ze welke producten je bekijkt en kunnen ze zelfs hun prijzen of advertenties daarop aanpassen. Er zijn ook genoeg bedrijven die het niet zo nauw nemen met de privacywetten in Europa om je gegevens te verzamelen. Jouw gegevens zijn namelijk goud waard voor adverteerders.

Door je IP regelmatig te veranderen, maak je het lastiger voor bedrijven om je online te volgen. Dit kan helpen om eerlijkere prijzen te zien en voorkomt bovendien dat je overal gebombardeerd wordt met dezelfde advertenties.

Als je met meer privacy online wilt browsen, is het waarschijnlijk een goed idee om een andere browser te gebruiken. Want zelfs met een adblocker verzamelt Google alsnog gegevens van gebruikers via Google Chrome. Dit wordt dan misschien niet direct gedeeld met derde partijen, maar Google zelf kijkt dus nog wél mee.

Problemen oplossen met je verbinding

Soms werkt een website ineens niet meer, of blokkeert een server jouw huidige IP-adres omdat er te veel verkeer vandaan komt. In zulke gevallen is een nieuw IP-adres vaak de eenvoudigste oplossing. Je kunt het zien als een soort digitale resetknop. Je verhuist en krijgt dus een nieuw online huisnummer waarmee je weer toegang krijgt tot alle websites.

Hoe verander je veilig van IP-adres?

Er zijn verschillende manieren om een nieuw IP-adres te krijgen, maar de eenvoudigste, snelste en veiligste manier is via een VPN. Hiermee kies je eenvoudig een server in het land van je keuze. Je krijgt direct een nieuw IP-adres en je verbinding wordt meteen versleuteld. Dit levert dubbel voordeel op: meer privacy én extra veiligheid.