Ingezonden artikel: Een weekendje Groningen – deze plekken en activiteiten mag je niet missen

Door: Sales

Groningen is een hotspot voor kunst- en cultuurliefhebbers, maar ook een ideale plek voor gezinnen en actieve vakantiegangers. Deze prachtige stad is in zekere zin het kleine zusje van Amsterdam en Den Haag. Groningen biedt een verscheidenheid aan plekken. Er is dus veel te doen tijdens je verblijf.

Voor avondvertier is een bezoek aan het casino een goed idee tijdens je weekendje Groningen. Hier worden naast gokkasten ook het big game en poker aangeboden aan de gasten. Degenen die te moe zijn voor een bezoek aan het casino geven vaak de voorkeur aan de 777 online om daar toegang te krijgen tot talloze spellen.

Maar welke activiteiten mogen reizigers in Groningen in geen geval overslaan? We presenteren hier de hoogtepunten!

Hoogtepunten in Groningen

Met de overvloed aan bezienswaardigheden die Groningen te bieden heeft, willen we ons hier graag richten op een paar hoogtepunten.

De Martinitoren

Het klassieke herkenningspunt van de stad Groningen is ongetwijfeld de Martinitoren. Sinds de bouw halverwege de 15e eeuw heeft de toren natuurlijk veel meegemaakt. De Martinitoren brandde bijna af, stortte in en werd verwoest in de oorlog. De torenspits van de Martinikerk is ook de op drie na hoogste toren van heel Nederland.

Met een hoogte van bijna 100 meter biedt de toren een onvergetelijk uitzicht over de stad. Om het uitkijkplatform te bereiken, moet je echter eerst 200 treden beklimmen via een draaitrap.

Hoge A en Lage A

Groningen wordt niet voor niets het “kleine zusje” van Amsterdam genoemd. Hier zul je betoverd worden door de grachten, prachtige huizen en bruggen. Hoge der A en Lage der A klinkt een beetje vreemd, maar je moet weten dat dit de meest gefotografeerde plek van Groningen is. Als je deze kade volgt, kun je nog eens 39 monumenten bewonderen, allemaal gelegen aan de oevers.

Het kanaal maakt hier een kleine bocht, waar de pakhuizen als een parelsnoer aan elkaar geregen zijn. De Hoge der A en Lage der A zijn de oudste havenwijken van Groningen en het is een beschrijving van de weg en betekent zoiets als “van de kleine naar de grote steiger”. Vroeger was het kanaal een handelshaven waar dagelijks een groot aantal schepen aan- en afmeerden.

Vroeger had het kanaal een directe toegang tot de zee. Het was niet mogelijk om te wachten op hoog en laag water, dus werden er twee steigers gebouwd. De ene was hoog en werd Hoge A genoemd. Deze werd gebruikt voor het laden tijdens hoogwater. De andere was de Kleine Anlage, Lage A, die gebruikt werd bij eb.

Hofjes

Deze term staat eigenlijk voor hele wooncomplexen, maar vroeger bouwden rijke Nederlanders deze hofjes speciaal voor hun bedienden. Hierdoor waren ze een gratis onderkomen voor arme en zieke mensen. Tegenwoordig behoren de hofjes tot de populairste plekken in de stad.

Sommige huisjes zijn nog bewoond, terwijl andere al jaren leeg staan en bezocht kunnen worden. Hier kun je het gevoel ervaren hoe het leven er een paar honderd jaar geleden in Groningen moet hebben uitgezien.

Grote Markt

De Grote Markt in Groningen is een klassiek marktplein dat absoluut centraal en uitnodigend is om te winkelen. De Martinitoren staat in de ene hoek en het stadhuis in de andere. In het centrum vind je niet alleen veel historie, maar ook veel winkels, cafés en restaurants. Van hieruit kun je heerlijk de oude stad van Groningen verkennen of in een café gaan zitten en de nieuwe columns lezen.

Groningen Museum

Het museumcomplex ligt aan de Zuiderhaven in het centrum. Zelfs voor wie niet geïnteresseerd is in een bezoek aan het museum, is het museumcomplex op zich al een bezienswaardigheid. Hier wacht de bezoeker een spectaculair ontwerp, bedacht en gebouwd door de Milanees Alessandro Mendini met de hulp van de Franse sterontwerper Philippe Starck.

Wie het museum wil bezoeken kan een grote collectie schilderijen uit de Gouden Eeuw bekijken. Maar er zijn ook tentoonstellingen van hedendaagse kunst. Zo zijn er werken van Andy Warhol en beelden van Joost van den Toorn te bewonderen.

Prinsenhof

De Prinsentuin werd aangelegd in de 17e eeuw en is een van de mooiste bezienswaardigheden van Groningen. Vroeger hoorde deze prachtige renaissancetuin bij een klooster. Hij ligt niet ver van de Martinitoren en de Grote Markt. De tuin heeft iets magisch. Je kunt hier een goed onderhouden rozentuin, een kruidentuin en andere met heggen omzoomde tuinen bewonderen.

Forum Groningen

Het gebouw “het Forum” lijkt een vreemde eend in de Groningse skyline. Maar niet in negatieve zin, want het ziet er echt heel mooi uit. Het gebouw is 45 meter hoog en echt multifunctioneel. Het biedt onderdak aan het filmhuis Forum Images, het Stripmuseum, bioscoopzalen, cafés, een restaurant op de bovenste verdieping en de gemeentelijke bibliotheek.

Eind 2019 is het geopend aan de Nieuwe Markt. Het opvallende ontwerp van Forum Groningen is echt indrukwekkend, omdat het een lichte piramidevorm heeft.

Noorderplantsoen

Het Noorderplantsoen is een van de mooiste parken van Groningen. Het is aangelegd in de stijl van een Engelse tuin. De kronkelende paden leiden langs kleine vijvers. Het art nouveau muziekpaviljoen is een echt hoogtepunt.

De Aa-Kerk

De Aa-Kerk is een centrale kerk die dateert uit de middeleeuwen. Hij werd gebouwd in de 12e eeuw. Hij is gewijd aan Sint-Nicolaas. De kerk is vooral mooi om naar te kijken in de avond, wanneer het wordt omgetoverd tot een bijzonder mooie bezienswaardigheid in Groningen. Binnen kun je ook het Arp Schnitger-orgel uit 1702 bewonderen.

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen is de oudste universiteit van Nederland. Ze werd gebouwd in 1614 en onder de afgestudeerden bevinden zich een astronaut en twee Nobelprijswinnaars. Daarnaast heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de eerste vrouwelijke afgestudeerde in Nederland opgeleid en de eerste vrouwelijke universitair docent aangenomen.

Als het gaat om bezienswaardigheden van Groningen, is het hoofdgebouw van de universiteit er zeker één van. Het gebouw heeft zelfs een klokkentoren met een carillon.

Groningse hofjes

Groningen heeft veel betoverende hofjes, waarvan je er een aantal op eigen houtje kunt verkennen. De VVV in Groningen verkoopt een klein boekje voor een paar euro. Een ontdekkingstocht is zeker een aanrader, want hier kun je je laten betoveren door echt schilderachtige hofjes.

Foto bron: https://unsplash.com/de/fotos/Ef3X7BBUFB8