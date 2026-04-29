Ingezonden artikel: Om deze reden is goede alarmering voor senioren van groot belang

Wanneer we de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen we in principe nog een aantal jaren genieten van onze vrijheid. Tegelijk ervaren we ook steeds meer lichamelijke ongemakken, die ons in die vrijheid beperken. In Haren is de vergrijzing van de samenleving bovengemiddeld hoog en dat betekent dat er in de komende jaren veel meer senioren zullen zijn dan we in de afgelopen decennia hebben gehad. Misschien behoor je zelf tot de doelgroep die richting pensioenleeftijd gaat en vooralsnog onbekommerd van het leven geniet. Bedenk dan dat de situatie er over pakweg tien jaar heel anders kan uitzien en neem tijdig de juiste maatregelen.

Personeelstekorten in de zorg



Het begrip vergrijzing zoemt al tijden rond. De effecten van deze ontwikkeling worden door de hele samenleving merkbaar. Zo kampen we bijvoorbeeld met een oplopend tekort aan zorgpersoneel. Der zijn steeds meer senioren, terwijl er steeds minder handen beschikbaar zijn om voor deze mensen te kunnen zorgen. Opname in een zorginstelling kent vaak een wachtlijst, terwijl thuis blijven wonen niet altijd verantwoord is. Met een seniorenalarm kun je ervoor zorgen dat je altijd snel hulp kunt inschakelen als je in nood verkeert. Denk bijvoorbeeld aan een val binnenshuis. Je ligt op de grond, buiten het bereik van een telefoon. Hoe sla je dan alarm? Met een alarmknop, die je op je lichaam draagt, is dat zo geregeld. Je kunt daarmee direct jouw eigen vertrouwde naasten bereiken. Ook is het mogelijk om bij een meldkamer alarm te slaan, zodat hulpdiensten kunnen worden gewaarschuwd.

Valpartijen vormen grote risicofactor



Vallen is voor senioren veruit de grootste risicofactor thuis. Elk jaar komt ongeveer een derde van alle thuiswonende 65-plussers ten val en het merendeel van die incidenten speelt zich af in of rond de eigen woning. De impact van zo’n valpartij kan groot zijn. Alleen al in 2024 kwamen 119.000 senioren na een val op de spoedeisende hulp (SEH) terecht. Dat betekent dus elke vier minuten een nieuwe opname, dag en nacht door! Meer dan drieduizend senioren per jaar overlijden ten gevolge van een val. Bovendien is er een grote kans op herhaling. Voor 21 tot 45 procent van de senioren die gevallen zijn, geldt dat ze nog datzelfde jaar opnieuw ten val komen. In ongeveer de helft van alle gevallen is sprake van letsel na een val. De cijfers benadrukken de noodzaak voor adequate alarmering.