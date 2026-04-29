Inwoners Glimmen zochten naar inbreidingslocaties

Door: Redactie

In een samenspel tussen gemeente, Plaatselijk Belang Glimmen en de onlangs opgerichte zorgzame gemeenschap ‘GlimmenZorgt’ hebben inwoners van Glimmen gezocht naar plekken waar woningen gebouwd zouden kunnen worden. De gedachte hierachter is dat er in het dorp te weinig kansen zijn voor zowel ouderen als jongeren om betaalbaar te kunnen wonen. Doordat ouderen niet in eigen dorp kunnen verhuizen naar levensloopbestendige woningen moeten jonge mensen uitwijken naar andere woonkernen.

De zoektocht heeft geleid tot potentiële woningbouwlocaties aan de Dennenlaan, De Groenenberg (nu dorpshuis en sport) op lange termijn en een perceel aan de Rijksstraatweg 37a, waar vroeger de melkfabriek heeft gestaan. Onlangs is er een vierde kansrijke locatie aan toegevoegd: de hoek Rijksstraatweg-Zuidlaarderweg (zie zwarte lijnen) waar nu nog de boerderij ‘Wolters-Bazuin’ staat.

Van inwoners wordt nu gevraagd mee te denken over de vraag wat er op die hoek gebouwd zou kunnen of moeten worden. Overigens zegt de gemeente dat haar deur open staat voor andere suggesties, zodra bijvoorbeeld agrarische grond vrij komt na bedrijfsbeëindiging. Je zou dit kunnen zien als een trendbreuk, want voorheen was het noemen van mogelijke inbreidingslocaties in en rond Glimmen voor zowel gemeente als inwoners gelijk vloeken in de kerk. Schaarste en een nieuwe visie op volkshuisvesting doen zich voelen.



