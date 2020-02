Is stormschade verzekerd?

Door: Redactie

Zondag werd Nederland geteisterd door een storm, die nu langzaam aan het luwen is. Wie schade heeft stelt zich natuurlijk direct de vraag of deze schade wordt vergoed door de verzekering. De redactie ontving een lezenswaardig artikel en plaatst dit met bronvermelding.

Door: Pricewise

Foto’s: schade door een eerdere storm in Haren (archief Haren de Krant)

Stormschade door Ciara: wat is er verzekerd?

Ciara; de eerste storm die ons land dit jaar teisterde en de eerste in Nederland met een naam. Code oranje en maximumwindstoten van 129 kilometer per uur en windkracht 11 aan de kust. Deze natuurkracht gaat gepaard met de nodige problemen en schades. Honderden kilometers files, een aangepaste dienstregeling en deels stilgelegd vliegverkeer – er werden 240 vluchten geannuleerd van en naar Schiphol. Ook stormschade blijft bij deze windkrachten niet uit en het aantal schademeldingen loopt flink op bij verzekeraars. Juist een dag na de storm komen er vaak nog veel meldingen binnen. Schadekosten kunnen na een grote storm in totaal in de miljoenen lopen. Gedupeerd door stormschade? Dit is er verzekerd.

Windkracht bepalend vergoeding stormschade

Waar het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) van storm spreekt bij windkracht 9, hanteren verzekeraars windkracht 7 vaak als minimumgrens. Daarbij is sprake van harde wind met snelheden van 50 kilometer per uur. Deze moet zijn gemeten door het KNMI. Met de windkrachten die Ciara gisteren toonde is er geen twijfel over of er wat betreft het weer sprake zou zijn van stormschade of niet. Langs de kust was er sprake van windkracht 11, 10, 9 en 8. Meer landinwaarts daalde deze naar 7.

Schade aan en rondom woning

Door heftige stormen kan er schade ontstaan aan en rondom woningen. De zondag langsrazende Ciara zorgde voor flink wat schade aan woningen en auto’s. Mede door omgewaaide bomen en losgeraakte takken en dakpannen. Bij schade aan de woning is er een beroep te doen is op de opstal- of inboedelverzekering. De opstalverzekering biedt een dekking voor schade aan de woning en alles wat nagelvast zit aan het huis, zoals bijvoorbeeld rolluiken en het dak. Schade aan losse onderdelen in en om de woning, zoals een barbecue en tuinmeubelen, wordt vergoed vanuit de inboedelverzekering. Stormschade wordt ook in de minst uitgebreide dekking meegenomen door de verzekeraar. In de meeste gevallen zal voor stormschade een beroep worden gedaan op de opstalverzekering. Dat betekent dat er bij schade aan een huurwoning naar de huurbaas gestapt kan worden. Deze is namelijk verantwoordelijk voor het verzekeren van de opstal: het huis. In het geval van schade aan losse spullen die onder de inboedel vallen, gaat dat natuurlijk niet op.

Soms geen vergoeding stormschade

Wel zijn er uitzonderingen. Kon de schade voorkomen worden, dan zal er geen vergoeding worden uitgekeerd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij slecht onderhoud aan de woning, het niet goed sluiten van ramen of deuren of het in de tuin laten staan van spullen die kunnen om- of wegwaaien op het moment dat bekend is dat er storm op komst is. De schade wordt dan gezien als eigen schuld. Ook wordt niet alle waterschade vergoed. Zo valt schade door grondwater, overstroming bij het doorbreken van de dijken en sluizen, kades en waterkeringen niet onder de dekking.

Hoe zit het bij schade aan auto?

Als er door een storm schade ontstaat aan de auto, dan is hiervoor geen beroep te doen op de opstal- of inboedelverzekering. Voor deze schade is er de autoverzekering. Alleen met een WA-beperkt-casco-verzekering en een allriskverzekering zijn kosten door stormschade gedekt. Het claimen van schade die is ontstaan door storm, heeft vaak geen invloed op de schadevrije jaren.



Stormschade melden

Meld stormschade zo snel mogelijk bij de verzekeraar waarbij de opstalverzekering, inboedelverzekering of autoverzekering loopt. Bel de verzekeraar op en bespreek wat te doen. Noodvoorzieningen treffen om verdere schade te voorkomen, of de boel juist de boel laten zodat de experts de schade kunnen opnemen? Het is altijd verstandig om foto’s te maken van de schade. Die kunnen dienen als bewijsmateriaal. Stuurt de verzekeraar een expert langs, bijvoorbeeld een glaszetter, loodgieter of timmerman, dan zal de verzekeraar de kosten direct aan het schadebedrijf uitkeren. De verzekeringnemer heeft hier dan geen omkijken naar. Wel geldt er bij stormschade een apart eigen risico; het bedrag dat de verzekeringnemer eerst zelf moet betalen voordat de kosten vergoed worden. Dit is vaak hoger dan het standaard eigen risico van woonverzekeringen.

Bron: stormschade Pricewise.nl