Jamie Leung en haar man stoppen met sushirestaurant Yugo

Nieuws:

Door: Redactie

Onverwacht nieuws, Jamie Leung en haar man Ck stoppen met Yugo, het goedlopende sushirestaurant aan de Rijksstraatweg in Haren.

Op social media leggen zij uit dat het na 25 jaar tijd wordt voor nieuwe uitdagingen. Ze laten in het midden wat ze gaan doen. Wél laten zij doorschemeren dat de krapte op de arbeidsmarkt een rol heeft gespeeld bij hun ingrijpende beslissing. Jamie en Ck hebben het vroegere restaurant King Wah in 2000 overgenomen en na enkele jaren een metamorfose gegeven. Ze maakten er een sushi restaurant van en dat was voor Haren helemaal nieuw.

Jamie en haar man Ck zeggen dat het besluit hen zwaar valt en dat ze er al een tijd over hebben nagedacht voordat ze deze stap zetten. Ze bedanken alle gasten en relaties voor de steun en support. Het is de bedoeling dat zij 27 juli een punt zetten achter hun bedrijf. Wat echter nog niet duidelijk is is of er een opvolger of overnamekandidaat is.

Uiteraard gaat de krant contact zoeken met Jamie en Ck om te weten wat er met het restaurant zal gebeuren.